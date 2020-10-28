Новые ограничения из-за коронавируса в Твери с 28 октября 2020: что изменится связи с введением всеобщего масочного режима

В связи с коронавирусом в Тверской области с 28 октября вводят новые ограничения.

Со среды 28 октября в России, в том числе в Тверской области, Роспотребнадзор вводит ограничения. Это всеобщий масочный режим, отмена массовых мероприятий в определённые часы, в два этапа вводятся ограничения на работу ресторанов.

Новые правила прописываются в постановлении государственного санитарного врача Анны Поповой.

Что касается общепита и развлечений, то в запрет распространяется на ночные рестораны и развлекательные массовые мероприятия с подачей питания с 11 часов вечера до шести часов утра. Режим работы баров, кафе, ресторанов, клубов заменится с 28 октября.

С 27 октября, согласно постановлению Роспотребнадзора, все граждане страны обязаны носить маски, находясь в общественных местах - в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах. Напомним, с 12 октября, постановлением губернатора в Тверской области введен обязательный масочный режим.