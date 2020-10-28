Когда наступит зима в Твери в 2020 году: синоптики дали прогноз

Синоптики дали прогноз о наступлении зимы в Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

О том, когда наступит зима на территории страны и в Тверской области, в частности, в недавнем прогнозе, обнародованном в СМИ, сообщил Гидрометцентр РФ.

Конец октября выдался тёплым - температурные значения больше напоминают «бабье лето», но оно было в сентябре. В ноябре в регион придет по-настоящему осенняя погода. Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в прогнозе сообщила, что в ноябре жителей Тверского региона, да и всей Центральной России, ожидают дожди, а количество осадков будет превышать норму. За месяц может выпасть до 70 миллиметров осадков.

Ночные температуры снизятся до значений: минус 1-6 градусов, а местами могут быть заморозки до -15 градусов. Днём будет около нуля, но возможны и 10-градусные морозы. К середине ноября наступит климатическая зима. А вот стабильного снежного покрова синоптики не обещают.