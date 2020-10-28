Коронавирус в Твери, последние новости на 28 октября 2020: 300 анализов в сутки на COVID-19 в новой лаборатории и 6000 рециркуляторов для школ и детсадов

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 28 октября 2020 таковые:

Выявили 8997 случая заражения COVID-19 (+137 инфицированных за последние сутки).

3489 (+58) человек изолированы.

305 (+3 за сутки) умерли.

5204 (+ 77) выздоровели.

Графика:Яндекс

В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.

Пятёрка лидеров по числу заражённых на 28 октября выглядит так:

Тверь 3058 +41

Кимры 634 +2

Конаковский район 641 +5

Ржев 619 +5

Торжок 431 +11

С 12 октября, постановлением губернатора в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.

На базе областной клинической больницы в Твери начала работу новая диагностическая лаборатория, где проводятся исследования на коронавирус.

Производственная мощность на начальном этапе составляет 300 анализов в сутки. Лаборатория оснащена современным оборудованием: амплификаторами, термостатом, высокоскоростной центрифугой и другой техникой. как поясняют в правительстве региона, в декабре планируется поставка полуавтомата для выделения РНК-вируса. Это позволит увеличить объемы тестирования.

На заседании региональной бюджетной комиссии в минувший вторник было решено, что более 6000 рециркуляторов для обеззараживания воздуха дополнительно закупят в образовательные учреждения Тверской области. Это позволит обеспечить по одному прибору на каждый класс или группу.