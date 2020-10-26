Коронавирус и сельское хозяйство: В Тверской области туристические фермы страдают, а фермеры держатся

Пандемия пройдет, коровы останутся. Фото: Александр ЖМУЛИН

В конце мая, когда по России и в том числе по Тверской области, накрывая всё и вся, шла первая волна пандемии коронавируса, «КП»-Тверь» писала, как выживают малые аграрии региона. Тогда мы проясняли ситуацию на примере одного очень бойкого фермера. Теперь, когда пандемия вновь набирает обороты, мы обратили взор и на такой сектор, как агротуризм.

Но вначале всё же пообщались с несколькими классическими фермерами.

Первым «КП»-Тверь» связалась с Александром Сверчковым из-под Ржева, который хоть и в небольших, но всё-таки промышленных масштабах занимается выращиванием малины и продажей ее саженцев, варенья, джемов из ягоды.

- Вы знаете, лично меня как фермера пандемия вообще не затронула, никакого ущерба не почувствовал, - признался ржевский аграрий. - У меня торговля как шла в прошлом году, так и в этом идет.

Александр рассказал, что так произошло во многом потому, что у него есть четко налаженные рынки сбыта.

- Я продаю часть в розницу, часть оптом. И там, и там проблем не было. Дело в том, что основная часть сбыта у меня происходит где-то с середины июля и в августе. Поэтому какие-либо ограничения весенние, естественно, на мне не сказались, то же самое сейчас.

При этом Александр добавил, что у некоторых его знакомых фермеров сложности возникли:

- Ударило в основном по тем, кто продает на ярмарках, продуктовых фестивалях, многие из которых закрыли. Вот, например, в Ржеве в ноябре была запланирована масштабная сельскохозяйственная ярмарка, но ее отменили.

Хозяин небольшого хозяйства крупного рогатого скота под Вышним Волочком Евгений Терешенков также отметил, что пандемия по нему особо не ударила.

- У меня в хозяйстве - всего несколько десятков голов коров, держусь. В принципе только со сдачей молока ситуация не очень. А мясо как сбывал, так и сбываю перекупщикам, с которыми давно работаю. Молоко частично местному населению продаю. Цены держим, стараемся не повышать. Тем более что покупательная способность жителей не растет, и среди покупателей много пенсионеров.

Евгений посетовал только на то, что при нынешнем законе порой выходит дурацкая ситуация с поставками в детсады и школы:

- Поясню: вот у нас в районе на селе есть детсад или школа, куда мы могли бы поставлять молоко, но конкурс выиграла какая-то подмосковная фирма. При этом у них молоко менее качественное, чем у меня. Я ж тут рядом, могу свежее, хорошее привезти, но нет.

Печальную картину в отрасли агротуризма нарисовал владелец «Ивановки» - туристической фермы под Тверью - Валерий Иванов.

- По нам больно ударил коронавирус, - горько признал он. - Плохо переживаем этот период, очень тяжело. С весны, считай, сильно уменьшился поток туристов. Если раньше к нам ехали большие экскурсии, то теперь, в период пандемии, приезжают, да и то не часто, лишь единичные семьи с детьми на своих машинах. Количество посетителей нашей туристической фермы упало в два, а вернее, даже в три раза. И я знаю пять турферм в нашем регионе, где такая же удручающая ситуация.

Валерий отметил, что его турферма выживает сейчас во многом за счет фермерской продукции: мелких продаж молока, козьего сыра.

- Но мы не собираемся закрываться, будем держаться, - твердо сказал Валерий и уже грустно добавил: - Мы надеялись, что с осени начнем нормально работать, что ситуация улучшится, но становится только хуже и хуже.

По его словам, таким турагропредприятиям, как его, сейчас очень не помешала бы информподдержка от региона:

- Я имею в виду помощь в продвижении объекта, рекламе, информации о том, что вот, например, можно приехать на такую ферму и с соблюдением всех мер профилактики хорошо провести время.