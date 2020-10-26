Двойной тариф: Почему жителям Тверской области приходится оплачивать вывоз мусора из помещений, где они не живут

Люди удивлены: зачем платить за вывоз мусора, если никто не мусорил? Фото: Алексей ФОКИН

Мусорят не квадратные метры, а люди, которые на них живут. Справедливое утверждение. Гораздо логичнее взимать плату за вывоз отходов с человека, а не с размера его квартиры или дома. Собственно, так - с человека - и оплачивают сегодня свой мусорный тариф жители Тверской области.

Но, как оказалось, и тут есть подвох. В редакцию «КП»-Тверь» стали поступать жалобы о том, что жителям региона начисляют дублированную плату за вывоз коммунальных отходов. Это происходит с теми, у кого в собственности есть несколько объектов недвижимости. Отдельные платежки приходят на каждый из них. Даже на те, где никто не живет, а значит, и не мусорит. Такая беда может накрыть любого, не миновала она и депутата Законодательного Собрания Тверской области Владимира Барастова.

- На меня зарегистрированы три объекта недвижимости, но я живу только по одному адресу, где и плачу за вывоз мусора. По остальным адресам мусорить некому, там никто не живет. Получается, мусорю я один, а плачу за троих, - возмущен народный избранник. - Более того, плату за вывоз мусора насчитали даже за пустой земельный участок, где нет никакого жилья!

Владимир Барастов добавил, что аналогичные жалобы слышит постоянно.

- Люди просто плачут от этого всего, не понимают, почему они должны платить за услугу вдвойне или втройне, - говорит депутат.

Чтобы прояснить ситуацию, «КП»-Тверь» обратилась к региональному оператору по обращению с коммунальными отходами - компании «Тверьспецавтохозяйство».

- За все жилье, которое есть у вас в собственности, придется платить, - сообщили в «ТСАХ». - Даже если вы живете в квартире и платите за вывоз мусора там, а ваш другой дом пустует, вы обязаны оплачивать услугу вывоза коммунальных отходов и оттуда тоже.

Где же логика? Ведь там, где никто не живет, никто и не мусорит. На этот вопрос в «Тверьспецавтохозяйстве» разводят руками: таков закон. Требование основывается на пункте 56.2 Постановления Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Данный пункт гласит следующее: «При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения».

Поскольку с 1 января 2019 года, когда в Тверской области началась «мусорная реформа», услуга по вывозу ТКО перешла в разряд коммунальных, она также подчиняется этому условию.

Кстати, как сообщили «КП»-Тверь» в «ТСАХ», в нашем регионе уже есть прецедент, когда подобное дело недовольный собственник пытался решить через суд. Дело слушалось 29 сентября 2020 года в Старицком районном суде. Туда обратилась женщина, которая исправно платила за вывоз мусора по месту жительства. Но у нее в собственности было еще одно жилое помещение, которое пустовало. Там накопился долг за вывоз ТКО: услугу собственница не оплачивала, думая, что не обязана этого делать, раз не живет по данному адресу. Женщина захотела, чтобы долг с нее списали и плату начислять перестали. С соответствующим иском к «ТСАХ» она обратилась в суд. Основываясь на вышеуказанной норме закона, суд женщине отказал.

Единственное, что тут можно добавить: плату за вывоз мусора могут начислять только на жилые помещения.

- Начислять плату за вывоз мусора с участка, где нет жилых строений, действительно нельзя. Ведь коммунальные отходы - это по определению отходы, образующиеся в жилых помещениях, - объяснили в «ТСАХ».

А значит, если вам начислили плату за пустой участок, требуйте перерасчета. Лучше обращаться непосредственно в «Тверьспецавтохозяйство», так как информация в ЕРКЦ поступает именно от них. В связи с эпидемической обстановкой сегодня «ТСАХ» принимает обращения дистанционно, по телефонам: 8 (4822) 78-20-88, 78-28-08 или электронной почте: tver@tcax.ru. На сайте оператора по обращению с ТКО также работает кнопка «Сообщить о проблеме», вы найдете ее на главной странице сайта в правом верхнем углу.

Ну а еще есть Верховный суд РФ, где эту норму закона можно попытаться оспорить и в случае успеха даже отменить.