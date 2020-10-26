Удомля присоединилась к Всероссийской акции «Атомный урок»

Ученики 7 класса Удомельской гимназии №3

Мероприятие прошло 22 октября в Центре общественной информации Калининской АЭС в рамках всероссийской акции, инициаторами которой выступили Госкорпорация «Росатом» и Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения РФ.

Во время занятия школьникам в наглядной и доступной форме рассказали о различных способах получения энергии, роли атомной энергетики и технологиях будущего. Детей познакомили с концепцией «зеленого квадрата», предложенной Росатомом, которая подразумевает развитие четырех основных экологически чистых способов генерации электроэнергии: с помощью ветра, солнца, воды, атомных реакций.

Также ребята стали участниками интерактивного эксперимента, в ходе которого узнали, что такое естественный радиационный фон, какие бывают источники радиации, познакомились со счетчиком Гейгера и с помощью индивидуальных дозиметров измерили окружающий фон.

По словам регионального координатора Российского движения школьников по Тверской области Никиты Радчука, участниками Всероссийского «Атомного урока» стали 85 школ страны. Для его проведения педагоги учебных заведений предварительно прошли обучение по специальному курсу, разработанному в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». Также для школ были созданы «атомные» чемоданчики, оснащенные необходимым оборудованием и учебными материалами.

«Проведение «атомных уроков» — это хорошая практика, которая позволяет повысить интерес школьников к изучению точных дисциплин, помогает им раскрыть свой потенциал и определиться с выбором будущей профессии», - отметил Н.Радчук.

Помимо уроков в рамках проекта в течение всего учебного года в российских школах будут проходить «Атомные классные часы», где учителя будут рассказывать о развитии современной науки и роли высоких технологий в повседневной жизни.

"Атомный урок" прошел с соблюдением всех мер безопасности

Наглядный материал помогает ученикам лучше понять изучаемую тему