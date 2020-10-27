Коронавирус в Твери, последние новости на 27 октября 2020: врач-педиатр скончался от COVID-19, коек для больных ковидом теперь станет больше

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 27 октября 2020 таковые:

Выявили 8860 случая заражения COVID-19 (+138 инфицированных за последние сутки).

3431 (+111) человек изолированы.

302 (0 за сутки) умерли.

5127 (+ 27) выздоровели.

В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.

Данные по коронавирусу на 26 октября.

Пятёрка лидеров по числу заражённых на 26 октября выглядит так:

Тверь 3017 +48

Кимры 632 +2

Конаковский район 636 +10

Ржев 614 +6

Торжок 420 +11

С 12 октября, постановлением губернатора в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.

В Тверской области инфекционный коечный фонд увеличен до 1595 единиц. Койки для лечения пациентов с коронавирусом созданы в медицинских учреждениях Твери, Конаково, Нелидово, Удомли и Калининского района.

Большинство из них обеспечены централизованной подачей кислорода – информация с заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Верхневолжье.

Накануне стало известно, что врач-педиатр тверской клинической ГБУЗ «Городская клиническая детская больница №3» скончался от коронавируса. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)».

Семёнов Валерий Константинович работал врачом- педиатром в ГБУЗ Клинической детской больнице 3 Твери. Профессиональный стаж: 47 лет

- Очень многим его будет не хватать, - соболезнуют пользователи соцсети.