Коронавирус в Твери, последние новости на 26 октября 2020: Ряд социальных льгот, чтобы избежать очередей, будут продляться автоматически

Коронавирус в Тверской области продолжает наступать.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 26 октября 2020 таковые:
Выявили 8583 случая заражения COVID-19 (+139 инфицированных за последние сутки).
3320 (+120) человек изолированы.
302 (0 за сутки) умерли.
5100 (+ 19) выздоровели.
В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.
Данные на этот час.
Пятёрка лидеров по числу заражённых на 26 октября выглядит так:
Тверь 2969 +33
Кимры 630 +5
Конаковский район 626 +2
Ржев 608 +5
Торжок 409 +1
Лабораторных исследований за весь период пандемии сделано 231556, а за последние сутки — 852.
В Тверской области устанавливается автоматическое продление некоторых мер социальной поддержки населения. Это делается, чтобы избежать очередей при продлении льгот.
Без личного обращения в соцзащиту автоматически будут продлены ежемесячные выплаты на детей, родившихся с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года.
Это же распространяется на граждан с детьми достигшими возраста одного года или двух лет, при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка.
Вводятся и другие льготы.
Последние данные оперштаба.