Коронавирус в Твери, последние новости на 26 октября 2020: Ряд социальных льгот, чтобы избежать очередей, будут продляться автоматически

Коронавирус в Тверской области продолжает наступать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 26 октября 2020 таковые:

Выявили 8583 случая заражения COVID-19 (+139 инфицированных за последние сутки).

3320 (+120) человек изолированы.

302 (0 за сутки) умерли.

5100 (+ 19) выздоровели.

В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.

Данные на этот час.

Пятёрка лидеров по числу заражённых на 26 октября выглядит так:

Тверь 2969 +33

Кимры 630 +5

Конаковский район 626 +2

Ржев 608 +5

Торжок 409 +1

Лабораторных исследований за весь период пандемии сделано 231556, а за последние сутки — 852.

В Тверской области устанавливается автоматическое продление некоторых мер социальной поддержки населения. Это делается, чтобы избежать очередей при продлении льгот.

Без личного обращения в соцзащиту автоматически будут продлены ежемесячные выплаты на детей, родившихся с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года.

Это же распространяется на граждан с детьми достигшими возраста одного года или двух лет, при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка.

Вводятся и другие льготы.