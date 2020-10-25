В Твери действует масочный режим
Фото: Андрей АБРАМОВ
Всего на утро 25 октября с начала пандемии в регионе выявили 8583 случая заражения COVID-19 (+130 инфицированных за последние сутки).
3200 (+75) человек изолированы.
302 (+4 за сутки) умерли.
5081 (+ 51) выздоровели.
Данные на 25 октября.
В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.
Пятёрка муниципальных образований по числу заражённых на 25 октября выглядит так:
Тверь 2936 +56
Конаковский район 624 +2
Кимры 625 +11
Ржев 603 +18
Торжок 408 +1
Лабораторных исследований за весь период пандемии сделано 230704, а за последние сутки - 2828.
25 октября во Ржеве должны были отменить запрет на проведение массовых мероприятий, введенный с 12 октября. Однако, в связи с ухудшением ситуации, запрет продлен до 8 ноября 2020 года.
Данные оперштаба.