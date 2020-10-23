Лучший участковый Тверской области слушает рок, играет на гитаре и успешно раскрывает преступления

Андрей Соловьев – победитель регионального этапа конкурсу «Народный участковый – 2020». Фото: пресс-служба МВД России по Тверской области/69.мвд.рф.

Андрей Соловьёв – человек спокойный, обстоятельный. Как только у него выдаются свободные пять минут, сразу соглашается ответить на вопросы «КП»-Тверь». Но предупреждает, что дел много. Жители Каблуковского и Аввакумовского сельских поселений, с которыми работает участковый, могут обратиться в любую минуту. И я сразу уточняю:

– По какому поводу чаще всего обращаются жители?

– В основном это земельные вопросы. Грубо говоря, не могут что-то поделить, не могут определить, где границы земельных участков. И конечно, бытовые конфликты. По той же самой земле, а также семейные конфликты, когда поругаются муж с женой. В большей степени такие дела. Либо вызовы поступают, либо на телефон звонят, консультируются.

Мне кажется, что и авторитет у населения я завоевал благодаря своей открытости и отзывчивости. Никому не отказываю в помощи. Если не в моей компетенции, всегда консультирую. Например, позвонили мне по юридическому вопросу: как поступить в таком-то случае – я всегда подскажу, куда обратиться, в какую инстанцию, какие документы необходимо собрать.

В свои 30 лет Андрей Соловьёв отвечает за 3500 человек, проживающих в 44 населённых пунктах. На областном этапе конкурса «Народный участковый-2020» за Андрея Евгеньевича, который трудится участковым шесть лет, проголосовали 3838 человек.

В голосовании он обошёл 45 участковых уполномоченных полиции из разных районов Тверской области. В анкете, отвечая на вопрос о главном профессиональном достижении, Андрей Соловьёв указал: уважение, доверие и помощь граждан.

В результатах служебной деятельности капитана полиции написано, что оперативная обстановка на его участке стабильная, а профилактику с лицами, стоящими на учёте, он проводит «на отлично». Всего раскрыл 13 преступлений, рассмотрел 267 жалоб и заявлений от населения и зафиксировал 121 административное правонарушение.

– Ваша служба и опасна, и трудна, а бывает… забавна?

– Да, временами и так. Курьёзов много случается. Вот, к примеру, звонят люди из села Рождествено и говорят, что кто-то ходит в доме, где никто не живёт. Оказалось, что ничего сверхъестественного, никакой не призрак, а «гастролёр» из Твери. Так как собственники жилища одни в Москве, другие в Германии, мужчина спокойно пробрался в дом и начал воровать.

Этот жулик сам родом из Московской области, а долгое время живёт в Твери. Вот так налётами туда-сюда катался. Силами полиции и местных жителей задержали злоумышленника. В том, что совершил преступление на моём участке, гражданин сознался. Ведь и задержали-то с поличным.

– Почему пошли в участковые?

– До того как стал участковым, я тоже служил в Калининском отделе полиции, но в патрульно-постовой службе. А почему пошёл во внутренние органы - всегда сложно ответить на этот вопрос. Было желание работать именно в этой сфере, несмотря на то что закончил гражданский вуз - Московский гуманитарный экономический институт. Сам я из Твери, но сейчас живу в Калининском районе как раз. Женат, есть сынишка.

– Удаётся в напряжённом графике найти место для хобби?

– Конечно, работа оставляет не так много времени на хобби… А так, музыка. Сольно играю на гитаре, пишу стихи и песни. Часто выступаю на областных конкурсах МВД. С музыкальным инструментом не расстаюсь ещё со школы.

По поводу любимого музыкального направления… Скажу так: слушаю рок. А там много интересного. Кого-то определённого из музыкантов я так не выберу.

Что ж, остаётся пожелать Андрею Соловьёву удачи на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый -2020», который пройдёт с 1 по 10 ноября. За участкового из Тверского региона традиционно можно будет проголосовать на нашем сайте kp.ru. Ведь «Комсомольская правда» - информационный партнёр акции.

Ну а главный приз для победителя – внедорожник УАЗ «Патриот».