Кто тут намусорил: В Тверской области жители производят отходов меньше, чем в соседних регионах и в среднем по стране

Каждый житель Тверской области за 12 месяцев оставил после себя 1,65 кубометра ТКО. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вы знаете, сколько мусора оставляете после себя за год жизни? Оказывается, его можно утрамбовать в коробку высотой и шириной чуть более 1 метра 18 сантиметров. Именно столько в среднем мусора произвел каждый житель Тверской области за 2019 год.

Весь мусор под учет

Данные о количестве твердых коммунальных отходов, вывезенных из каждого региона страны за год, представил портал аудиторской сети «ФинЭкспертиза». Население Тверской области за 12 месяцев оставило после себя 2081,6 тысячи кубометров ТКО, или по 1,65 кубометра на каждого тверичанина.

В относительных цифрах мы мусорим меньше, чем в среднем по стране. Средний житель России за год произвел 2,4 кубометра отходов. Есть регионы, где люди мусорят в три или даже в четыре раза больше, чем в Тверской области.

Но стоит ли это связывать с высокой экологической сознательностью? Не всегда. Ровно четверть всего мусора, собранного в РФ, приходится на пять регионов: Москву, Подмосковье, Краснодарский край, Ростовскую область и Татарстан. Аналитики объясняют: чем благополучнее живет регион, чем выше там уровень жизни и чем ниже безработица, тем больше мусора производят его жители.

Конечно, влияют на количество мусора и другие региональные особенности, включая количество офисов, структуру производств и даже климат и традиции образа жизни.

Самые мусорящие и самые «безотходные»

Если проранжировать регионы по количеству отходов, приходящихся на каждого жителя, то самыми мусорящими станут Бурятия (почти 8 кубов ТКО на одного человека в 2019 году), Севастополь (5,6 куб. м/чел.) и Тульская область (4,4 куб. м/чел.).

Меньше всего мусора оставляют после себя жители Чечни (всего 0,49 куб. м ТКО на человека), Ингушетии (0,71 куб. м/чел.) и Тывы (1,02 куб. м/чел.).

Тверская область – в числе пятнадцати регионов, где мусорят меньше всего.

Кстати, за 2019 год в России было утилизировано всего 2,7 млн тонн, или 4,4%, всех твердых коммунальных отходов. При этом, как отмечают специалисты «ФинЭкспертизы», в теории мы могли бы переработать около половины всего бытового мусора – мощности предприятий позволяют. Низкую утилизацию связывают в первую очередь с отсутствием раздельного сбора мусора на первичном этапе, то есть на уровне потребителя.

Мусорная жизнь Твери

Напомним, 1 января 2019 года в Тверской области начали реализовывать мусорную реформу. Единственным региональным оператором в сфере обращения с отходами стала компания «ТверьСпецАвтоХозяйство» (ТСАХ). Реформирование в первые дни нового года шло со скрипом. Каникулы жители Твери провели, любуясь горами мусора на контейнерных площадках: старые баки уже увезли, а новых хватило не на всех.

Вопрос с тарифами за вывоз отходов тоже устаканивался не единожды. Первоначальная такса, по мнению некоторых специалистов, была завышена почти на треть. Позже губернаторскими постановлениями тариф несколько раз понижался, став одним из самых низких в стране. Сегодня плата за вывоз отходов у нас составляет 87 рублей 89 копеек с человека в месяц.

С контейнерами и вывозом накопившегося мусора ситуация также наладилась. Постепенно обновились все контейнерные площадки в Твери, более 4000 новых мусорных баков отправились в 2020 году в районы области. Кое-где в областной столице устанавливают синие контейнеры или сетчатые баки под вторсырье: стекло, пластик, макулатуру и металл. Компактные мусорные баки-урны появляются в местах, где нет контейнерных площадок. Они двойные - синий и зеленый - и работают по тому же принципу: в зеленый выбрасывают неперерабатываемые отходы, в синий - вторсырье.

Кстати, помочь делу переработки мусора может каждый самостоятельно. В Твери с 2019 года работает стекольный завод «Пикалевская сода» на Сахаровском шоссе, 28. Туда, как сообщает ТСАХ, можно сдавать прозрачное некрашеное стекло - банки или бутылки. Тару принимают без крышек и этикеток партиями от десяти килограммов. Условия сдачи стекла можно уточнить по телефону +7(931) 239-41-06.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Вологодская область - 3,55 кубометра на человека

Ярославская область - 2,71 кубометра на человека

Московская область - 2,66 кубометра на человека

Новгородская область - 2,61 кубометра на человека

Смоленская область - 2,49 кубометра на человека

Псковская область - 1,90 кубометра на человека

Тверская область - 1,65 кубометра на человека