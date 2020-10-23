АтомЭнергоСбыт выступил партнёром фестиваля «NAUKA 0+»

Фото: пресс-служба АтомЭнергоСбыт

«NAUKA 0+» — это ежегодный Всероссийский фестиваль. Его цель - популяризация научных знаний, инженерно-технических и естественно-научных специальностей.

В год празднования 75-летия атомной промышленности темой фестиваля была выбрана физика будущего. В торжественном открытии фестиваля приняли участие сами ребята – победители и призеры научных конкурсов, а также руководители, спонсоры и помощники тверского детского технопарка «Кванториум».

На мероприятии наградили победителей всероссийского конкурса рисунков «Мир науки глазами детей», а трое школьников даже стали победителями всероссийского конкурса. Лучшие из лучших получили подарки от партнеров фестиваля. Среди которых и давний друг технопарка «Кванториум» компания «АтомЭнергоСбыт».

Гарантирующий поставщик электроэнергии сотрудничает с «Кванториумом», принимает участие в образовательных мероприятиях, например, в «Инженерных каникулах», проводит совместные конкурсы, оказывает поддержку юным дарованиям.

За помощь в создании условий обучения и воспитания будущих технологических лидеров Тверского региона и экспертную поддержку разных форм соревнований, конкурсов Благодарностями технопарка были отмечены руководитель тверского подразделения компании и специалисты ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт».