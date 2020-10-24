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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 24 октября 2020: новая лаборатория и чек-листы для больных COVID-19

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 24 октября
Алина ПЕТРОВА
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Новая лаборатория заработает на базе областной больницы в Твери.

Новая лаборатория заработает на базе областной больницы в Твери.

Всего на утро 24 октября с начала пандемии в регионе выявили 8453 случаев заражения COVID-19 (+122 инфицированных за последние сутки).

3125 (+73) человек изолированы.

5030 (+ 48) выздоровели.

298 (+2 за сутки) умерли.

Графика: Яндекс

Графика: Яндекс

С 12 октября, постановлением губернатора в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.

На следующей неделе на базе областной клинической больницы будет открыта новая лаборатория с пропускной способностью 300 COVID-тестов в день.

Эта информация была озвучена оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в Тверской области 23 октября.

Стало также известно, что в больницах внедряют чек-листы для оценки состояния и дистанционного мониторинга за пациентами с подозрением на коронавирус или выявленной инфекцией. Это позволит более оперативно заполнять необходимые документы и наблюдать за больными, проходящими лечение на дому.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Твери 2020: последние новости

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