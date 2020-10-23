Вспоминая Гевелинга

На встрече. Фото: ТГД

«Мне очень приятно, что имя моего отца останется на века в памяти людей. И не только тех, кто знал его лично, а современного молодого поколения. Оно не будет забыто, как и его стихотворные и прозаические произведения. Тем более, что многие их них увековечили знаковые события истории нашего города. Я благодарна и тем, кто вышел с инициативой внесения имени Александра Гевелинга в Золотую книгу», - поделилась Елена Гевелинг на встрече.

Золотая книга Твери – фолиант, куда ежегодно вносятся записи о выдающихся гражданах, чей вклад в становление и развитие Твери высоко оценен. Цель ее создания - сохранение исторического наследия столицы Верхневолжья.

Решение, чье имя будет занесено на страницы фолианта, принимается Советом Золотой книги, куда входят историки, культурологи, представители общественности.

Как рассказал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, сомнений в имени Александра Гевелинга не было ни у кого. Он известен далеко за пределами нашей области. Всю свою жизнь он посвятил литературе, воспитывал молодое поколение литераторов, представлял город на многочисленных конкурсах, творческих фестивалях. Именно он стал автором строк, высеченных на рострах Обелиска Победы.

Евгений Пичуев показал Елене Гевелинг непосредственно саму Золотую книгу Твери: все записи вносятся каллиграфом и затем заверяются подписями первых лиц города.

Очередная церемония, куда приглашена и Елена Гевелинг, состоится в начале ноября.

В заключение встречи председатель Тверской городской Думы и дочь Александр Гевелинга обменялись подарками. Елена Гевелинг вручила Евгению Пичуеву книгу с произведениями отца «Вечный огонь» с собственной дарственной надписью.