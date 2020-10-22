С понедельника в Твери распогодится

Небо прояснится, дожди отступят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В том, что погода в Твери и области испортилась, виновата Барбара. Так зовут теплый атлантический шторм, который задел наш регион. Но, как и все дамы, Барбара непостоянна и скоро покинет нас.

- В выходные мы еще почувствуем отголоски согретого Гольфстримом шторма: ветер будет дуть с запада, пройдут совсем небольшие локальные дожди, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу днем +10, в воскресенье +8, ночами +5…+7 градусов. Но атмосферное давление, упавшее в пятницу до 739 миллиметров ртутного столба, начнет расти, и погода вскоре переменится.

В начале недели к Тверской области приблизится антициклон. Атмосферное давление достигнет 758 мм рт. ст. Ночь с воскресенья на понедельник будет прохладной - около нуля. Потом немного потеплеет: в первой половине недели днем +8…+11, ночами +5. Ветер переменится на южный. Небо прояснится, дожди отступят. Похоже, бабье лето решило сделать нам маленький прощальный реверанс.

Кстати, о Барбаре. Все, конечно, знают, что большинство ураганов, штормов и тайфунов почему-то принято называть женскими именами. Повелось так на американском континенте, который, как известно, здорово страдает от стихии.

Сначала ураганы называли по месту, где они возникли, а иногда и по их форме, если она была необычной. Но потом решили составить список имен - на будущее. Список родился в 1953 году. Американские служащие комитета по ураганам, в большинстве своем мужчины, вероятно, вспоминали имена прежних подружек, а может, и собственных тещ. Так список пополнился именно женскими именами.

В таком виде он какое-то время и существовал. Пока в 1979 году тот же комитет вдруг не посчитал, что это не очень этично. С тех пор редкий ураган или смерч нет-нет да и нарекут Дэннисом, Альберто или Густавом.