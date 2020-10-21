Если маску не надел, на тридцатку обеднел: полицейские рассказали о наказаниях за отсутствие средств защиты

Если человек находится в общественном месте без маски, ему грозит административный штраф. Фото: Александр ЖМУЛИН

На территории Тверской области в связи с эпидемической ситуацией с 12 октября действует режим повышенной готовности. С этого момента жители Твери и области должны быть в масках: в общественном транспорте, включая такси и поезд, на вокзале, в административном или торговом центре, магазине, культурном учреждении или, что как бы само собой разумеется, в больнице.

Контролирует соблюдение масочного режима полиция.

И в транспорте, и в магазине жители Тверской области должны быть в средствах индивидуальной защиты. Фото: Виктория ТУШКОВА

В первый раз сотрудник правоохранительных органов может сделать гражданину предупреждение, а второй раз – выписать административный штраф на сумму от одной до 30 тысяч рублей. Если страж правопорядка видит, что человек находится в людном месте без маски и не реагирует на его замечания, он вправе составить административный протокол. Даже если потом гражданин достанет из кармана маску и наденет.

Повторно сумма штрафа возрастёт и станет в пределах от 15 до 50 тысяч рублей.

Таким образом, человек может идти по безлюдной улице без маски, а в толпе людей ему уже лучше быть в средстве защиты органов дыхания.

В торговых точках проходят совместные рейды полиции и Роспотребнадзора – все ли соблюдают правила безопасности. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Тверской области/69.rospotrebnadzor.ru.

Для организации, сотрудники которой не носят маски, не пользуются санитайзером и не соблюдают другие требования Роспотребнадзора, штрафы могут быть от 100 до 300 тысяч рублей. Для самих предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей. Нарушение во второй раз уже сулит штраф от полумиллиона до миллиона рублей.

Дела о таких административных правонарушениях, которые предусматривает часть 1 статьи 20.6.1 административного кодекса России, рассматривают районные суды.

Полиция регулярно проводит рейды, чтобы узнать – соблюдают ли жители и гости Твери правила безопасности в общественных местах и транспорте. Проверки проходят и в торговых центрах.

Всего с 12 октября по поводу нарушения тверичанами масочного режима возбуждено семь административных дел. Все они находятся в производстве.