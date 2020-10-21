Досуг в Твери с 21 по 28 октября: Музыкальная осень, армянские мотивы, «гарики» и картины

В Твери дадут концерт органной музыки. Фото: Тверская филармония.
Несмотря на значительный рост заболеваемости коронавирусом, по сути - вторую волну, в Твери культурно-развлекательная жизнь не затихает.
КОНЦЕРТЫ
Звуков чистое искусство
Тверская академическая филармония приглашает на традиционный фестиваль «Музыкальная осень в Твери».
22 октября в 18.30 вас ждут на концерте «Шедевры органной музыки». Погружать публику в чудесный мир звуковых гармоний будет заслуженный артист России, солист Московской государственной академической филармонии Александр Фисейский.
Значительные события его исполнительской карьеры связаны с именем И.С. Баха. Этому композитору он посвятил свой первый сольный концерт. Неоднократно исполнял цикл из всех органных сочинений Баха в городах России и бывшего СССР.
В программе: конечно же, произведения И.С. Баха, а также Ф. Мендельсона, И. Брамса, М. Регера и др.
Стоимость билетов: 600-500 рублей.
27 октября в 18.30 в стенах филармонии пройдет концерт «А песня русская — жива!». Докажет это ансамбль русских народных инструментов «ОРНАМЕНТ»
Руководитель – лауреат международных конкурсов Александр Фефилов
Солистка – заслуженная артистка России Галина Шумилкина
Программу представляет режиссёр – заслуженная артистка России Галина Петрова
В программе: русские народные песни, а также произведения А. Аверкина, В. Темнова, В. Филатовой и др.
Стоимость билетов: 450 рублей.
Магия дудука
22 октября в тверском клубе BIGBEN выступит известный в России и за рубежом исполнитель на дудуке - Argishty (Аргишти).
Как пишут организаторы концерта, в его руках инструмент звучит не только своими армянскими тембрами, в которых слышны голоса гор и уходящей в вечность истории человечества.
Личный эмоциональный вклад исполнителя настолько очевиден, что его манеру не спутаешь ни с чьей другой. Это связано с удивительной биографией и необычными перипетиями, связавшими Argishty с армянским дудуком. Круглый год дудукист путешествует по городами России и мира, чтобы «распространить славу о дудуке», как заповедовал ему Учитель из Ереванской консерватории.
Argishty мастерски владеет и успешно использует в своих программах еще более древние инструменты: армянскую флейту блул, восточные флейты - персидский нэй и арабский нэй. Также сочетает дудук с органом и электронной музыкой.
Начало: 19:30
Стоимость билетов: от 700 до 1000 рублей.
В тверском клубе BIGBEN выступит мастер дудука. Фото: клуб BIGBEN
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНЦЕРТ
К нам едет Губерман
Если кто не знает, это замечательный остроуинейший русский поэт и прозаик, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям — «гарикам». Как пишут организаторы, «стихи его живут в нашей необъятной России, став частью народного фольклора, поскольку актуальность их с годами не исчезает. Его сборники «Гарики на каждый день» и «Иерусалимские гарики» никогда не залеживаются на книжных полках в магазинах, а его творческие вечера дарят людям огромную радость живого общения с бесконечно мудрым и, в то же время, по-мальчишечьи, веселым человеком».
Игоря Губермана ждут в ДК «Металлисте» 24 октября.
Начало: в 17:00.
Стоимость билетов: от 800 до 2500 рублей.
Это будет смешно, если Губерман приедет. Фото: ДК "Металлист"
ВЫСТАВКА
От гравюры к живописи
Так называется выставка, которая 23 октября открывается в Малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. В экспозиции представлены картины художника Николая Перлова. Это его первая персональная выставка.
Художником создано немало графических и живописных произведений. Эти два вида искусства в равной степени интересовали его на протяжении всей жизни. Как пишут организаторы, «темы его произведений вечные. Это – мир обычных людей, которые своими незатейливыми бытовыми ситуациями дают художнику счастливый повод показать красоту движений, завораживающую магию ритмов, ракурсов».
Стоимость билетов:
взрослые - 120 рублей,
студенты - 90 рублей,
пенсионеры - 80 рублей,
школьники - 60 рублей,
дети до 7 лет - бесплатно.
Картина Перлова. Фото: ТГМВЦ