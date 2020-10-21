Досуг в Твери с 21 по 28 октября: Музыкальная осень, армянские мотивы, «гарики» и картины

В Твери дадут концерт органной музыки. Фото: Тверская филармония.

Несмотря на значительный рост заболеваемости коронавирусом, по сути - вторую волну, в Твери культурно-развлекательная жизнь не затихает.

КОНЦЕРТЫ

Звуков чистое искусство

Тверская академическая филармония приглашает на традиционный фестиваль «Музыкальная осень в Твери».

22 октября в 18.30 вас ждут на концерте «Шедевры органной музыки». Погружать публику в чудесный мир звуковых гармоний будет заслуженный артист России, солист Московской государственной академической филармонии Александр Фисейский.

Значительные события его исполнительской карьеры связаны с именем И.С. Баха. Этому композитору он посвятил свой первый сольный концерт. Неоднократно исполнял цикл из всех органных сочинений Баха в городах России и бывшего СССР.

В программе: конечно же, произведения И.С. Баха, а также Ф. Мендельсона, И. Брамса, М. Регера и др.

Стоимость билетов: 600-500 рублей.

27 октября в 18.30 в стенах филармонии пройдет концерт «А песня русская — жива!». Докажет это ансамбль русских народных инструментов «ОРНАМЕНТ»

Руководитель – лауреат международных конкурсов Александр Фефилов

Солистка – заслуженная артистка России Галина Шумилкина

Программу представляет режиссёр – заслуженная артистка России Галина Петрова

В программе: русские народные песни, а также произведения А. Аверкина, В. Темнова, В. Филатовой и др.

Стоимость билетов: 450 рублей.

Магия дудука

22 октября в тверском клубе BIGBEN выступит известный в России и за рубежом исполнитель на дудуке - Argishty (Аргишти).

Как пишут организаторы концерта, в его руках инструмент звучит не только своими армянскими тембрами, в которых слышны голоса гор и уходящей в вечность истории человечества.

Личный эмоциональный вклад исполнителя настолько очевиден, что его манеру не спутаешь ни с чьей другой. Это связано с удивительной биографией и необычными перипетиями, связавшими Argishty с армянским дудуком. Круглый год дудукист путешествует по городами России и мира, чтобы «распространить славу о дудуке», как заповедовал ему Учитель из Ереванской консерватории.

Argishty мастерски владеет и успешно использует в своих программах еще более древние инструменты: армянскую флейту блул, восточные флейты - персидский нэй и арабский нэй. Также сочетает дудук с органом и электронной музыкой.

Начало: 19:30

Стоимость билетов: от 700 до 1000 рублей.

В тверском клубе BIGBEN выступит мастер дудука. Фото: клуб BIGBEN

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНЦЕРТ

К нам едет Губерман

Если кто не знает, это замечательный остроуинейший русский поэт и прозаик, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям — «гарикам». Как пишут организаторы, «стихи его живут в нашей необъятной России, став частью народного фольклора, поскольку актуальность их с годами не исчезает. Его сборники «Гарики на каждый день» и «Иерусалимские гарики» никогда не залеживаются на книжных полках в магазинах, а его творческие вечера дарят людям огромную радость живого общения с бесконечно мудрым и, в то же время, по-мальчишечьи, веселым человеком».

Игоря Губермана ждут в ДК «Металлисте» 24 октября.

Начало: в 17:00.

Стоимость билетов: от 800 до 2500 рублей.

Это будет смешно, если Губерман приедет. Фото: ДК "Металлист"

ВЫСТАВКА

От гравюры к живописи

Так называется выставка, которая 23 октября открывается в Малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. В экспозиции представлены картины художника Николая Перлова. Это его первая персональная выставка.

Художником создано немало графических и живописных произведений. Эти два вида искусства в равной степени интересовали его на протяжении всей жизни. Как пишут организаторы, «темы его произведений вечные. Это – мир обычных людей, которые своими незатейливыми бытовыми ситуациями дают художнику счастливый повод показать красоту движений, завораживающую магию ритмов, ракурсов».

Стоимость билетов:

взрослые - 120 рублей,

студенты - 90 рублей,

пенсионеры - 80 рублей,

школьники - 60 рублей,

дети до 7 лет - бесплатно.