Коронавирус в Твери, последние новости на 23 октября 2020: губернатор Игорь Руденя не хочет вводить дистант в школах и экономические ограничения для бизнеса из-за COVID-19

Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы по распространению коронавирус в Тверской области. Фото: ПТО

Всего на утро 23 октября с начала пандемии в регионе выявили 8331 случаев заражения COVID-19 (+120 инфицированных за последние сутки).

3053 (+74) человек изолированы.

4982 (+ 43) выздоровели.

296 (+3 за сутки) умерли.

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С 12 октября, постановлением губернатора в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.

Вечером 22 октября в телеэфире губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на актуальные для региона вопросы. Число заболевших ковидом растёт - поэтому разговор крутился в основном вокруг темы пандемии. Приводим наиболее яркие цитаты Губернатора на ковидную тему:

- В данной ситуации никаких ограничений в экономике не запланировано.

- Ситуация в здравоохранении находится под контролем. Хочу отметить, что наши медики сегодня не уступают федеральным по знаниям и практикам лечения коронавируса. Большой опыт накоплен в областной клинической больнице, 6-й горбольнице, Калининской ЦРБ.

-В больницах и аптеках Тверской области запас лекарственных средств, необходимых для лечения от коронавирусной инфекции, составляет до двух месяцев. Лекарств достаточно.

- Очень важно сегодня соблюдать меры профилактики – масочный режим в общественном транспорте, контроль температуры и обработка рук.

- По состоянию на сегодняшний день мы пока не считаем необходимым вводить дистанционное обучение. Каникулы покажут, какой будет уровень заболеваемости. Решения будут приниматься в публичном режиме после 4 ноября, когда дети будут выходить на учебу.