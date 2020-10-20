«Важно, что мы не застыли»: Тверской области прочат лидирующие позиции по росту промышленного и аграрного производств

Игорь Руденя отметил, что в экономике «удалось сохранить запас прочности, который формировался прошедшие четыре года». Фото: ПТО

Забегая вперед, отметим: областное правительство вслед за некоторыми федеральными ведомствами видит будущее развитие ситуации в определенных отраслях региона в весьма радужном свете.

Губернатор Игорь Руденя, однако, начал заседание с высказывания о настоящей картине. В частности, отметил, что в экономике «удалось сохранить запас прочности, который формировался прошедшие четыре года». Здесь, как подчеркнул губернатор, огромную роль сыграли оказанные регионам по поручению Президента Владимира Путина меры поддержки.

Игорь Руденя указал на то, что, несмотря на пандемию, в Верхневолжье удалось сохранить рост по ряду показателей, в том числе, по объемам розничной торговли (на 0,5% за счет онлайн-покупок) и строительства.

- Может не такой, какой мы хотели, но важно, что мы не застыли, - несколько образно уточнил губернатор.

Ожидаемые показатели по прогнозу озвучил зампред областного правительства, министр экономического развития региона Иван Егоров. Из его доклада выяснилось, что по росту индекса валого регионального продукта Тверская область будет опережать общероссийские показатели. Если в целом в России по прогнозу рост валого продукта намечен на уровне 3%, то у нас - 3,4%. А к концу 2021 года - даже 3,6%. Грубо говоря, это показатель того, какими темпами будет расти экономика региона.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

При этом объемы промышленного производства в Верхневолжье в следующем году должны вырасти больше, чем на 7%, а к 2023-му - уже больше, чем на 8%. Тогда как в целом в России - менее, чем на 3%.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

- Причем Минэкономразвития РФ в своем прогнозе включает нашу область в число восьми регионов-лидеров по росту промышленного производства в ближайшие годы, - отметил Иван Егоров.

При этом он констатировал, что есть сильный дисбаланс между муниципалитетами региона в промышленной отрасли. По сути, картину формируют лишь пять территорий: Тверь (170750 млн рублей, или 44,5% от всего объема отгрузки продукции промышленного производства), Удомельский округ (55965 млн рублей или 14,6%), Конаковский район (34208 млн или 8,9%), Калининский район (26007 млн или 6,8%), Торжок (19185 млн или 5%). Близок к ним Ржев (больше 10000 млн рублей — объем отгрузки).

Графика: ПТО

Схожая ситуация — в сельском хозяйстве. Здесь по объемам аграрного производства явные лидеры - это Калининский, Бежецкий, Старицкий, Ржевский, Конаковский и Торжокский районы.

Как отметил Иван Егоров, по федеральному прогнозу наша область и по росту объемов производства в АПК в ближайшие годы будет находиться среди регионов-лидеров.

Графика: ПТО

- Благодаря реализации знаковых инвестпроектов крупных агрокомпаний в 2021 году в Верхневолжье показатель объемов продукции в АПК должен впервые превысить 50 млрд рублей, - сообщил зампред.

В 2020 году зафиксирована положительная динамика объема строительных работ, она составила 118,3% - 34,6 млрд рублей. К 2023 году, по ожиданиям, она будет на уровне 37,7 млрд.

В малом и среднем бизнесе к 2023 году предполагается увеличение количества субъектов предпринимательства. Сейчас общий оборот малых и средних предприятий составляет 335,1 млрд рублей. По прогнозу к 2023 году он вырастет до 415,9 млрд.

Позитивная динамика для региона намечается и в части инвестиций. Так, в 2021 году их объем ожидается в размере 92,5 млрд рублей (в этом году – 79 млрд рублей).

Графика: ПТО

Планируется наращивать и объемы экспорта – к 2023 году до 412,9 млн долларов США.

Что касается доходов населения, то они к 2023 году по прогнозу если и подрастут, то незначительно - на 2,5%.

ВАЖНО

В 2020 году Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) повышен кредитный рейтинг Тверской области с ВВВ+(RU) до А-(RU), прогноз «Стабильный». Впервые за историю рейтингования наш регион вошел в группу А. Это статус умеренно высокого уровня кредитоспособности.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО