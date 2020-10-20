Коронавирус в Твери: Без масок видно всех, ты так и знай

Кажется, тверичане на улице проще относятся к маскам. Фото: Андрей АБРАМОВ

20 октября в конце рабочего дня на улицах Твери было не так много народу – то ли неприятная сырая погода, то ли хорошая перевозка горожан синими автобусами тому виной.

Не все знают, но наблюдать за жизнью города возможно через уличные веб-камеры, трансляция с которых идёт на сайты. Доступ открытый. За час «подглядывания» в режиме реального времени я сделал такой вывод: много горожан носят маски, самые дисциплинированные – люди в погонах, а вот социальную дистанцию тверичане не всегда соблюдают.

В парке на проспекте Ленина один мальчик играл в маске, а другой – без. Фото: скрин экрана с камеры видеонаблюдения/tvhost.ru.

Вот, например, с камеры одного из крупных интернет-провайдеров, установленной на проспекте Ленина, прямо напротив памятника вождю пролетариата, можно было наблюдать двух гуляющих мальчиков, один из которых был в маске, другой пренебрёг требованиями введённого масочного режима.

Через короткий промежуток времени в одном и том же направлении прошли две тверичанки. Одна в маске, другая – нет. Две бабушки неспешно прогуливались без масок.

Как будто бы, все группками или поодиночке, не пересекаясь, о здоровье заботятся.

На Комсомольской площади у остановки большинство в масках. Фото: скрин экрана с камеры видеонаблюдения/tvhost.ru.

Другая камера, которая показывает площадку у фонтана на Комсомольской площади, холодно зафиксировала, что в масках там было не так уж много человек.

Чем дальше от автобусной остановки, тем меньше горожан в средствах защиты. Хотя на дорожках рядом с фонтаном не так легко разойтись на полтора метра. А вот супруги с коляской, но без масок, остановились покормить голубей. То, что они без масок – логично, супруги же, а вот то, что в людном месте – странно.

И вновь видно мужчину в военной форме в маске.

У памятника Степану Горобцу, судя по видеотрансляции, народу в такой час совсем не много. Одиночки – в масках и с «оголенными» лицами.

Одна бабушка шла с маской под подбородком. Но и рядом никого не было.

На пересечении Радищева и Трехсвятской люди без масок были в большинстве. Фото: скрин экрана с камеры видеонаблюдения/tver.ru.

Если судить по нескольким планам с камер городской администрации в пешеходной части Твери, там люди несколько проще относятся ко всему. На пересечении бульвара Радищева и Трехсвятской в подавляющем большинстве пешеходы шли не в масках. Впрочем, и тут были исключения.

А вот около светодиодного экрана людей, которые ходили бы в масках, вообще редко можно увидеть.

Около светодиодного экрана на Трехсвятской парень с мегафоном говорил явно не о масочном режиме. Фото: скрин экрана с камеры видеонаблюдения/tver.ru.

Мужчина с мегафоном ходил рядом со скамейкой-змейкой и что-то выкрикивал. По усердию, с каким он что-то транслировал через «матюгальник» – это были не призывы ходить в масках.

К сожалению, не все городские веб-камеры работают или находятся на такой высоте, что возможно было бы разглядеть людей. Одно можно сказать уверенно, что на улицах тверичане проще относятся к настоятельным рекомендациям медиков носить медицинские маски.