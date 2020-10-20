Среднестатистический житель Тверской области должен банкам больше половины своей годовой зарплаты

Кредиты мы брать полюбили, но справляться с долговыми обязательствами в силах не все. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Занимать до получки у соседей - старо. Сегодня есть более удобные варианты. Банковский кредит, кредитная карточка, микрозайм - в банке вам всегда рады, там не надо стыдливо расшаркиваться и отводить глаза. Конечно, кредит для большинства - единственная возможность слетать в отпуск, приобрести машину или тем паче квартиру. Некоторые покупают в кредит даже одежду или обувь. Вот только проценты по таким долгам приходится платить исправно. А значит, чем больше задолженность перед банком, тем больше наших кровных улетает в трубу.

В Тверской области кредитами пользуются активно. Наш регион отметился в рейтинге субъектов РФ по уровню закредитованности населения, составленном агентством «Риа Рейтинг». Согласно исследованию, средний долг трудоспособного тверичанина перед банками составляет 223,6 тысячи рублей.

Но абсолютная цифра (физический размер задолженности в рублях) не столь показательна. Для составления рейтинга специалисты соотнесли средний долг жителя того или иного региона с его годовой зарплатой.

Оказалось, тверичанин должен банкам больше половины своего годового заработка, а именно 62,3%. Тверская область по этому показателю на 59-м месте среди 85 субъектов РФ. Специалисты ранжировали от меньшего к большему. То есть, если перевернуть рейтинг «с ног на голову», окажется, что регион попал в первую треть списка субъектов с самым закредитованным населением (27-е место).

Среднестатистический москвич, для сравнения, должен кредитным организациям всего 29,6% своей годовой зарплаты (или 322 тысячи рублей).

В среднем по стране уровень закредитованности россиян вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. Наименьшая кредитная нагрузка у жителей Ингушетии (10,3%, или 31 тыс. руб.), Крыма (16,4%, или 57 тыс. руб.) и Чечни (18,5%, или 56 тыс. руб.). Наибольшая - в Калмыкии (86,9%, или 224 тыс. руб.), Тыве (76,2%, или 328 тыс. руб.) и Курганской области (73,4%, или 241 тыс. руб.).

А КАК У СОСЕДЕЙ

По сравнению с регионами-соседями Тверская область оказалась в середничках по уровню закредитованности жителей:

Новгородская область - 66,6%, или 224 тыс. руб.

Псковская область - 63,4%, или 202 тыс. руб.

Московская область - 62,9%, или 366 тыс. руб.

Тверская область - 62,3%, или 224 тыс. руб.

Смоленская область - 61,3%, или 206 тыс. руб.

Вологодская область - 57,2%, или 245 тыс. руб.

Ярославская область - 50,8%, или 194 тыс. руб.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана ТОЛКАЧЕНКО, кандидат экономических наук, замдиректора Института экономики и управления ТвГУ, доцент кафедры экономики предприятия и менеджмента:

- Статистика задолженности банкам жителями Тверской области очень тревожная и, к сожалению, о возможных позитивных последствиях не говорит. О чем свидетельствует средний долг жителя Твери? Прежде всего это связано с ухудшением платежной дисциплины заемщиков, которая вызвана следствием роста цен, снижением уровня располагаемых доходов населения. Эти негативные тенденции особенно проявили себя в последние полгода по известным причинам. Поэтому сегодня среднестатистическому гражданину все большую часть дохода приходится тратить на оплату товаров и услуг первой необходимости, и все меньшая доля приходится на погашение задолженности перед банками и другими кредитными организациями. Отсюда и возникают просроченные платежи и огромные долги.

Еще одной не менее важной причиной сложившейся ситуации является низкий уровень финансовой грамотности населения. Заемщики внимательно не изучают условия кредитных договоров, не просчитывают возможные риски в период погашения кредитов, а оказываясь неплатежеспособными, берут дополнительные кредиты для погашения предыдущего. В такой ситуации задолженность нарастает как снежный ком и возможности расплатиться не представляется. В итоге чрезмерная задолженность представляет опасность для стабильности финансовой системы государства в период макроэкономической нестабильности, в которой мы сейчас находимся. А это прямой путь к финансовому кризису! Поэтому каждый, кто прибегает к заимствованиям, должен четко оценивать свои финансовые возможности не только на момент оформления кредита, но и в горизонте его погашения. Ну и, конечно, чтобы не оказаться в долговой яме и быть уверенным в себе, размер платежей по кредитам не должен превышать половины вашего ежемесячного дохода.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прогноз стабильный: впервые за историю кредитных рейтингов Тверская область повышена до группы А.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня А-(RU). Впервые наш регион оказался в группе А.

А - не самая высокая группа (есть еще группы АА и ААА), но характеризуется как «умеренно высокий» уровень. Повышение кредитного рейтинга означает, что регион считается кредитоспособным заемщиком, способным исполнять свои финансовые обязательства.

АКРА дало Тверской области стабильный прогноз. Накопленная ликвидность позволит региону финансировать дефицит бюджета. Причем резервов ликвидности по оценкам специалистов должно хватить на ближайшие три года.

При сохранении этих параметров к дальнейшему подъему нас могут привести хорошие темпы роста валового регионального продукта и заработных плат (для того и другого темп роста должен превысить средний по стране). Понизиться рейтинг может при увеличении долговой нагрузки (если она превысит 55% от текущих доходов) или резком снижении налоговых и неналоговых доходов бюджета в отсутствие возможности сократить его расходы.

По информации правительства Тверской области, среди ключевых целей долговой политики региона на 2021-2023 годы - обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга и сокращение долговой нагрузки до 39% к концу 2023 года.