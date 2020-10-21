Как будут работать детсады и школы в Твери в связи с пандемией коронавируса осенью 2020

Как будут работать детсады и школы Твери - решают власти и руководство учебных заведений. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В тверских школах и детских садах в связи со всплеском коронавируса и других сезонных вирусных инфекций должны строго соблюдаться требования, разработанные Роспотребнадзором совместно с федеральным Минпросвещения.

В администрации Твери поясняют, что в связи с текущей ситуацией по коронавирусу, в каждом образовательном учреждении разработан пакет документов, позволяющий четко организовать профилактические мероприятия: термометрия на входе, регулярное проветривание кабинетов, влажные уборки с использованием дезсредств, обеззараживание помещений с использованием рециркуляторов, ношение масок всеми сотрудниками школ и детских садов.

Мониторинг посещаемости ведется ежедневно, во всех кабинетах есть график проветривания и дезинфекции. Уроки физкультуры, согласно рекомендациям, проводятся на свежем воздухе, если позволяет погода.

Напомним, с 12 октября, постановлением губернатора Игоря Рудени в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.

Отправлять ли школьников на дистант или закрывать сад на карантин - решает администрация образовательного учреждения, исходя из текущей ситуации. В начале сентября некоторые школы региона уже уходили на дистант, в связи по всплеском заболеваемости ковидом и орви, к примеру, в Максатихе и школа 17 в Твери.