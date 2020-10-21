Коронавирус в Твери, последние новости на 21 октября 2020: санаторий оштрафован на 100 тысяч рублей из-за того, что там прозевали вспышку COVID-19

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки.
Всего на утро 21 октября с начала пандемии в регионе выявили 8097 случаев заражения COVID-19 (+109 инфицированных за последние сутки).
2907 (+69) человек изолированы.
4901 (+36) выздоровели.
289 (4 за сутки) умерли.
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С 12 октября, постановлением губернатора Игоря Рудени в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.
В санатории «Карачарово» коронавирусом заболели шесть работников и один постоялец.
Однако, вспышку заболевания «спустили на тормозах». Больных не изолировали, качественное обеззараживание воздуха в помещениях не производили.
Когда обстоятельства дела вскрылись, региональный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование с отношении санатория. Протокол об административном правонарушении рассмотрел Конаковский городской суд.
В судебном заседании защита «Карачарово»вину признала и сообщила, что в настоящее время нарушения устранены, контроль усилен.
- Постановлением Конаковского городского суда Тверской области акционерное общество Санаторий "Карачарово" признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 100 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе суда.
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