Коронавирус в Твери, последние новости на 19 октября 2020: СМИ Тверской области приглашают на ХI Всероссийский конкурс «Панацея»

Ни один человек не умер от коронавируса 18 октября в Тверской области.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Всего на утро 19 октября с начала пандемии в регионе выявили 7878 случаев заражения COVID-19 (+113 инфицированных за последние сутки).
2745 (+108) человек изолированы.
4848 (+5) выздоровели.
285 (0 за сутки) умерли.
Графика: Яндекс.
Тверских журналистов приглашают участвовать в XI Всероссийском конкурсе региональных СМИ «Панацея». Работы присылать могут авторы и редакции, а также НКО, выпускающие свои периодические издания.
Темы материалов должны касаться вопросов здравоохранения, здорового образа жизни, качества и доступности медицинского обслуживания населения.
В конкурс есть такие номинации, как: «Местная больница», «Белый халат», «Люди в беде», «Здоровье в твоих руках», «Нет социальным болезням».
Материалы вместе с заявкой принимают до 1 декабря 2020 года включительно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ, с пометкой конкурс «Панацея». Награждение победителей состоится в Москве в марте 2021 года.
Графика: ПТО.