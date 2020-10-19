Коронавирус в Твери, последние новости на 19 октября 2020: СМИ Тверской области приглашают на ХI Всероссийский конкурс «Панацея»

Ни один человек не умер от коронавируса 18 октября в Тверской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего на утро 19 октября с начала пандемии в регионе выявили 7878 случаев заражения COVID-19 (+113 инфицированных за последние сутки).

2745 (+108) человек изолированы.

4848 (+5) выздоровели.

285 (0 за сутки) умерли.

Графика: Яндекс.

Тверских журналистов приглашают участвовать в XI Всероссийском конкурсе региональных СМИ «Панацея». Работы присылать могут авторы и редакции, а также НКО, выпускающие свои периодические издания.

Темы материалов должны касаться вопросов здравоохранения, здорового образа жизни, качества и доступности медицинского обслуживания населения.

В конкурс есть такие номинации, как: «Местная больница», «Белый халат», «Люди в беде», «Здоровье в твоих руках», «Нет социальным болезням».

Материалы вместе с заявкой принимают до 1 декабря 2020 года включительно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ, с пометкой конкурс «Панацея». Награждение победителей состоится в Москве в марте 2021 года.