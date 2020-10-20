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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 20 октября 2020: церковь в Тверской области закрыли на карантин из-за того, что певчие заразились COVID-19

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 20 октября
Алина ПЕТРОВА
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Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Всего на утро 20 октября с начала пандемии в регионе выявили 7988 случаев заражения COVID-19 (+110 инфицированных за последние сутки).

2838 (+93) человек изолированы.

4865 (+17) выздоровели.

285 (0 за сутки) умерли.

Графика: Яндекс

Графика: Яндекс

Казанская церковь в посёлке Власьево Тверской области закрылась на карантин. Как указано в обращении в официальной группе храма в соцсетях, коронавирус обнаружен у певчих, основное место работы которых - Тверская академическая филармония.

Из-за роста числа больных ковидом, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился к священнослужителям и мирянам региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности не только на улице и в транспорте, но и в храме: маски и социальная дистанция.

А так же рекомендация: воздержаться от целования крестов, икон и пр. Запивку во время причастия давать либо в одноразовых стаканчиках, которые сразу после употребления сжигать, либо отказаться от запивки совсем.

Графика:ПТО

Графика:ПТО

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Твери 2020: последние новости

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