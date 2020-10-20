Коронавирус в Твери, последние новости на 20 октября 2020: церковь в Тверской области закрыли на карантин из-за того, что певчие заразились COVID-19

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.
Всего на утро 20 октября с начала пандемии в регионе выявили 7988 случаев заражения COVID-19 (+110 инфицированных за последние сутки).
2838 (+93) человек изолированы.
4865 (+17) выздоровели.
285 (0 за сутки) умерли.
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Казанская церковь в посёлке Власьево Тверской области закрылась на карантин. Как указано в обращении в официальной группе храма в соцсетях, коронавирус обнаружен у певчих, основное место работы которых - Тверская академическая филармония.
Из-за роста числа больных ковидом, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился к священнослужителям и мирянам региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности не только на улице и в транспорте, но и в храме: маски и социальная дистанция.
А так же рекомендация: воздержаться от целования крестов, икон и пр. Запивку во время причастия давать либо в одноразовых стаканчиках, которые сразу после употребления сжигать, либо отказаться от запивки совсем.
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