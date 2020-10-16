«Коронакризис» не страшен: Тверь попала в число городов-лидеров по устойчивости экономики перед пандемией

Экономика Твери перед лицом кризиса определенно выстоит, считают аналитики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Падение доходов, рост безработицы, гибель предприятий малого бизнеса и, как следствие, обнищание экономики - все это последствия пандемии. В народе и СМИ ситуацию уже давно окрестили «коронакризисом». Но разные регионы и города подвержены ему в различной степени. А вот Твери, к примеру, коронакризис не страшен.

Это оптимистичное утверждение следует из исследования, которое провели специалисты КБ «Стрелка».

Аналитики опубликовали масштабную работу, в которой проанализировали, как кризис в пострадавших отраслях экономики отражается на городских бюджетах, и назвали города, наиболее и наименее устойчивые к кризису. И Тверь попала в топ-5 крупных городов России, которым коронакризис нипочем.

Кого посчитали

Оценка была проведена по 976 российским городам. Из расчета специалисты исключили города федерального значения, имеющие иную, специфическую структуру бюджета: Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Чтобы не сравнивать между собой бюджеты принципиально разных городов, исследователи поделили все муниципалитеты на семь групп по размеру города. Тверь попала в группу крупных городов с населением от 250 до 500 тысяч человек. Всего в нашей группе 60 городов.

Что влияет на уязвимость

Чем автономнее бюджет города, чем меньше он имеет безвозмездных поступлений из других бюджетов, тем выше его риски, утверждают исследователи. Это связано с тем, что этим рискам в первую очередь подвержены собственные источники доходов: НДФЛ, налоги на прибыль и доходы.

Значение имеет также статус муниципального образования. Городские поселения более уязвимы к падению доходов в кризис, чем городские округа, потому что в их бюджете доля НДФЛ в среднем выше, чем в бюджете городских округов (около 26% в городских поселениях и 19% в городских округах).

Естественно, на уязвимость городов перед коронакризисом влияет и структура предприятий, кормящих городской бюджет. Если основу городского бизнеса составляют предприятия сферы услуг, наиболее пострадавшей от коронавируса и самоизоляции, это не может не сказаться на городской экономике.

Вычисления

При расчете рейтинга городов по степени уязвимости к COVID-кризису учитывались два параметра: зависимость бюджета от потенциально снижающихся источников доходов и прогнозируемое падение налоговой базы. Напомним, под налоговой базой понимается стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. Так, для налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговой базой является величина самого дохода.

Каждому городу по совокупности параметров присваивались свой балл и свое место в списке. Чем ниже балл и место в рейтинге - тем устойчивее город к кризису.

Как следует из выводов специалистов «Стрелки», Тверь является городом с низкой степенью предполагаемого падения налоговой базы и невысокой долей доходов бюджета, которые могут быть затронуты кризисом. Областная столица получила 4,5 балла и 58-е место в своей группе.

Лидеры и аутсайдеры

Лидерами по устойчивости экономики к коронакризису среди крупных городов стали Набережные Челны (56-е место, 5,3 балла), Стерлитамак (57-е место, 4,7 балла), Тверь (58-е место, 4,5 балла), Вологда (59-е место и 3 балла) и Смоленск (60-е место и 0,5 балла).

Слабую в ситуации кризиса экономику показали Мурманск (1-е место, 22,5 балла), Сочи (2-е место, 22,3 балла), Якутск (3-е место, 22,1 балла), Чита (4-е место, 21,4 балла) и Сургут (5-е место, 20,9 балла).

Как видно, более устойчивую экономику, чем в Твери, в нашей группе показали лишь два города. И оба они - наши соседи, столицы граничащих с Тверской областью регионов - Смоленск и Вологда.

Еще один наш сосед, Ярославль, который также входит в группу крупных городов, находится на 43-й позиции по уязвимости (7,5 балла).

Другие соседи - Великий Новгород и Псков - такой устойчивостью похвастаться не могут. Они входят в группу больших городов (100-250 тыс. населения). В данной группе 81 город. Среди них Псков по уязвимости перед коронакризисом занимает 8-е место (балл 13,7), а Новгород - 27-е (балл 10,2).

Путь к успеху

Аналитики высказываются однозначно: путь к хорошему самочувствию муниципальной казны во время кризиса - максимальная диверсификация (то есть разнообразие) городской экономики. Даже те бюджеты, что сегодня являются устойчивыми благодаря безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней, не могут опираться только на это, ведь такие трансферты не всегда соответствуют желаниям и потребностям конкретной городской казны.