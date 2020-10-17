Коронавирус в Твери, последние новости на 17 октября 2020: в областной больнице заработает новая лаборатория для проведения до 300 тестов на COVID-19 в сутки

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки.

Всего на утро 17 октября с начала пандемии в регионе выявили 7654 случаев заражения COVID-19 (+106 инфицированных за последние сутки).

2559 (+76) изолированы.

4814 (+27) выздоровели.

281 (+3) человек умерли.

Графика: Яндекс

С понедельника, 12 октября, постановлением губернатора Игоря Рудени в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.

Еще одну диагностическую лабораторию, где будут проводить исследования на коронавирусную инфекцию, планируется в ближайшее время открыть на базе областной клинической больницы в Верхневолжье.

Это позволит увеличить количество исследований на 300 в сутки.

В пресс-службе областного правительства поясняют, сейчас закупается необходимое оборудование, ведется обучение и набор специалистов, ремонтируется помещение.

Тем временем в регионе начинают вновь вводиться ограничения, действовавшие в первую волну коронавируса. Это продиктовано всплеском заболеваемости.

Так с 19 октября 2020 года в Тверском областном суде приостанавливается личный прием граждан, ограничивается доступ в суд для лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

Подать документы в суд можно по электронной почте oblsud.twr@sudrf.ru, почтой России, а также через обращения на сайте Тверского областного суда.

В колониях Тверской области отменены свидания с осуждёнными. Отменены службы в некоторых тверских храмах.