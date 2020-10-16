Коронавирус в Твери, последние новости на 16 октября 2020: маски бесплатные и маски отравленные

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 16 октября с начала пандемии в регионе выявили 7548 случаев заражения COVID-19 (+104 инфицированных за последние сутки).

2483 (+77) изолированы.

4787 (+25) выздоровели.

278 (+2) человек умерли.

Графика:Яндекс

С понедельника, 12 октября, постановлением губернатора Игоря Рудени в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.

Минувшим днём в автобусах Твери и Калининского района пассажирам без масок контролеры начали бесплатно раздавать медицинские маски.

Акцию запустили перевозчик "Верхневолжское АТП" и компания-оператор "Транспорт Верхневолжья". За несколько дней в синих автобусах обещают раздать 7000 масок.

Также ежедневно перед выходом на линию все автобусы проходят обязательную дезинфекцию.

Тем временем, в нескольких сообществах в тверских соцсетях, а также в аккаунтах мессенджеров появились сообщения о том, что на территории Тверской области действуют мошенники, которые раздают на улицах маски, пропитанные химикатами с наркотическим действием. Раздают такие отравленные маски злоумышленники с одной целью: ограбить впавшую в забытьё жертву. Однако, региональное МВД опровергли эту информацию, призвав население, не доверять фейкам из интернета.