Разбираемся, можно ли передавать гаджеты больным в коронавирусные госпитали Твери и не повредятся ли они при дезинфекции

В Твери развернуто несколько инфекционных госпиталей. Фото: Иван МАКЕЕВ

14 октября Тверь облетела новость, в каких медучреждениях областной столицы развернуты инфекционные госпитали. Как оказалось один из них действует в Детской областной клинической больнице. Впрочем, удивляться здесь нечему. В регионе растет количество случаев заражения. 15 октября установлен новый антирекорд — в регионе суточное число заболевших впервые перевалило за сотню. Поэтому надо расширять госпитальный фонд.

Новостью стало и то, что руководство ДОКБ объявило: пациентам в числе всего прочего не желательно иметь при себе гаджеты, а родственникам их передавать.

Некоторые, наверняка, подумали: «Ага, это, чтоб лишнего в палатах красной зоны не снимали и во всяких соцсетях не выкладывали».

Но дело здесь в том, что гаджеты, как и одежда, а также другие личные вещи будут подвергнуты термической обработке и дезинфекции. То есть в ДОКБ их поместят в специальную камеру с очень высокой температурой, а потом еще и обрызгают антисептиком.

Это с одной стороны резонно. По данным, недавно представленным в итоге исследований некоторыми зарубежными учеными, зловредный вирус COVID-19 может «жить» на пластике аж до 28 дней. Это весьма печальная новость для сегодняшней цивилизации гаджетов. Наши смартфоны в основном все и сделаны из пластика.

Однако с другой стороны - не совсем.

Нам не удалось дозвониться до главврача ДОКБ, зато мы связались с главврачом Областной клинической больницы (ОКБ) Сергеем Козловым. Напомним, что в ОКБ развернут главный инфекционный госпиталь региона, где преимущественно оказывают медпомощь пациентам с тяжелым протеканием коронавируса.

- Мы гаджеты не запрещаем, позволяем даже ноутбуками пациентам пользоваться, - сообщил Сергей Козлов. - Просто, когда люди выписываются, гаджеты обрабатываются антисептиком и все. Этого достаточно. К тому же они не опасны уже для самих пациентов, ведь у тех вырабатываются антитела. Что касается других вещей, например, одежды, то она при поступлении и при выписки помещается на несколько минут в камеру термической обработки с температурой выше +40 градусов, где то до 70 градусов. При таком тепловом воздействии коронавирус погибает.

НА ЗАМЕТКУ

Как же уберечься о того, чтобы подхватить коронавирус через любимый смартфон?

В первую очередь, обязательно регулярно его дезинфицировать после походов по улицам или езды в транспорте, где мы нет-нет да схватимся за какую-нибудь ручку или поручень…

Из наиболее распространенных в быту средств лучше всего этиловый и изопропиловый спирты, перекись водорода и гипохлорит натрия.

Наименее вреден для экрана смартфона изопропиловый спирт.

Конечно же, не надо лить дезинфицирующее средство в разъемы, динамики и другие отверстия в гаджете, даже если он водозащитный. Лучше всего взять ватный диск, пропитать его той жидкостью, которой вы собираетесь пользоваться, и со всех сторон аккуратно обработать смартфон. И не надо сильно нажимать.

Можно дезинфицировать гаджеты при помощи аппаратов для обеззараживания ультрафиолетом.

Также можно поместить телефон в герметичный полиэтиленовый пакет и после каждого выхода в свет этот пакет выкидывать.

В конце концов, можно просто стараться как можно реже пользоваться смартфоном в общественных местах.

КСТАТИ

На днях сотрудники Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии опубликовали данные экспериментов, демонстрирующие сроки «выживания» коронавируса на различных поверхностях. Подробности читайте здесь.