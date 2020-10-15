Коронавирус в Твери, последние новости на 15 октября 2020: маски в продаже есть, дезинфекция общественных мест и областная детская, где передачи теперь принимают в особом порядке

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Всего на утро 15 октября с начала пандемии в регионе выявили 7444 случаев заражения COVID-19 (+97 инфицированных за последние сутки).

2406 (+71) изолированы.

4762 (+3) выздоровели.

276 (+3) человек умерли.

Графика: Яндекс

С понедельника, 12 октября, постановлением губернатора Игоря Рудени в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.

Самые большие опасения и у обывателей, и у властей вызывает наличие масок в продаже и цены на них. Накануне областное правительство отчиталось о результатах мониторинга розничных сетей на предмет наличия в продаже масок. Специалисты проверили 15 крупных аптечных сетей, установлено наличие в них свыше 1,1 млн одноразовых медицинских масок и почти 20 тыс. единиц многоразовых. Цены - от 5 рублей за штуку, на многоразовые – от 14 рублей.

Ежедневные проверки также будут проходить и в других муниципалитетах.

Детская областная клиническая больница Твери сообщила о новых правилах внутреннего распорядка для пациентов, находящихся на лечении в инфекционном госпитале. Объявление появилось на сайте больницы.

В период лечения всем пациентам необходимо носить медицинскую маску, запрещено покидать палату, ходить можно только в душ, в туалет и для вызова медперсонала.

Передачи принимаются один раз в день через передаточный шлюз с 14:00 до 15:00. Все пакеты проходят обязательную дезинфекцию, они должны быть подписаны. Передавать продукты запрещено.

Все гаджеты - телефоны, планшеты, ноутбуки при выписке пациента также будут проходить дезинфекцию, поэтому передавать и не рекомендуется.

Узнать о состоянии родственника, находящегося в госпитале можно по телефону: (4822) 32-10-87 с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.

От коронавирусной заразы накануне обработали железнодорожный вокзал.

Спецраствором были обработаны все помещения и залы, включая зоны отдыха и ожидания, перроны, служебные помещения, входные группы и лестницы, места общего пользования, а также асфальтобетонные и плиточные покрытия на прилегающей территории.

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