Масочный режим в Тверской области: как выбрать маску, где купить дешевле и что делать, если очки запотевают

В транспорте маску носить сейчас нужно обязательно! А какую - подскажет "КП"-Тверь". Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области губернаторским постановлением на неопределенный срок введен масочный режим. Появиться без маски или респиратора в магазине, автобусе, другом общественном месте – значит нарушить закон. А еще, что важнее, – подвергнуть опасности заразиться коронавирусом себя и других.

Все мы уже давно знаем: одноразовую маску можно надеть только единожды, а после использования – выкинуть. Конечно, это накладно. И каждому из нас хочется сэкономить. Но при этом не попасть впросак, купив некачественные маски, которые принесут вреда больше, чем пользы.

«КП»-Тверь» подготовила советы: где купить маски дешевле, какими они должны быть и что нужно знать, чтобы маска обеспечила реальную защиту без ущерба комфорту.

Медицинская или защитная?

Маска может быть медицинской или немедицинской, «защитной». Это основная характеристика, на которую стоит обратить внимание. Главное отличие медицинской маски – трехслойная структура. Каждый слой изготовлен из определенного материала и несет свою функцию.

Чаще всего наружный и внутренний слои изготавливаются из полимерного материала «спанбонд». Верхний слой блокирует капли влаги и крупные частицы, например, пыль. Внутренний должен поглощать горячий воздух дыхания. Но основную защитную функцию несет внутренний слой. В медицинских масках его делают из полипропилена (часто материал называют мельтблауном).

Этот материал является барьером против микробов. Да, вирусы очень маленькие, и утверждение, что поры материала физически не способны их задержать, отчасти верно. Но правильно изготовленный фильтрующий слой работает не так просто. В частности, он имеет не вид сита или дуршлага, а волокнистую структуру, через которую микроорганизмам сложнее пробраться с потоком воздуха. Не последнюю роль играют электростатика и так называемый диффузный эффект (тепловое движение и осаждение мельчайших частиц, вызванное столкновениями их с газовыми молекулами).

Медицинская маска должна иметь три слоя: верхний и нижний из спанбонда, внутренний - полипропиленовый мельтблаун. Фото: Юлия КЛЮЕВА

Оговоримся: стопроцентной защиты при тесном контакте с зараженным это не дает. Но, как минимум, снизит вирусную нагрузку, что очень важно. И позволит защитить других, если вы больны. А вот «защитная» маска и вовсе может спасти только от крупных капель и пыли.

Совет № 1: принимая решение о покупке масок, поинтересуйтесь, к какому классу они относятся и из каких материалов произведены.

Маска или респиратор?

Респираторы – хорошая защита, но стоят существенно дороже. Если вы делаете выбор в пользу респиратора исключительно из соображений его высокой надежности против вируса, то правильный обойдется рублей в пятьсот, а то и дороже. С хорошей скидкой в интернет-магазинах – триста пятьдесят, никак не меньше. Под «правильным» мы подразумеваем респиратор с высоким классом защиты - FFP3. Другие против вирусов менее эффективны.

Сэкономить поможет респиратор со сменным фильтром. Его цена выше, к нему нужно покупать фильтрующие картриджи, но во временном разрезе это выйдет дешевле.

Респиратор со встроенным фильтром, конечно, не одноразовый, его можно надевать несколько раз, но менять придется регулярно. Как только чувствуете, что дышать стало сложновато, – респиратор отправляется в помойное ведро.

Зараза не пройдет, если на вас респиратор с защитой FFP3. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один аргумент в пользу респираторов: они плотнее прилегают к лицу. А некоторые к тому же имеют клапан для вывода выдыхаемого воздуха. Очкарики это особо оценят: клапан позволит не запотевать линзам при входе в теплое помещение с холода.

Совет № 2: покупайте респиратор класса FFP3 и, если носите очки, с клапаном вывода воздуха.

Где и почем?

Помните, когда все только начиналось, продавцы медицинских масок взвинтили цены до небес? Маски продавали по 70-90 рублей за штуку. Сегодня, к счастью, такого нет. Равно как и дефицита. Ценообразование и наличие масок в аптеках по поручению губернатора Игоря Рудени контролируют работники органов местного самоуправления вместе с представителями Минпромторга региона.

Кроме того, на необоснованный подъем цен на маски, перчатки или санитайзеры можно пожаловаться в антимонопольную службу Тверской области: 8 (4822) 32-08-32, 34-31-11, 34-29-00.

Самые дешевые предложения – в интернете. Крупные мультибрендовые торговые площадки делают хорошие скидки. Так, упаковку из сотни трехслойных масок (спанбонд + мельтблаун) можно отхватить за 380-400 рублей. А значит, цена одной маски будет всего 3,8-4 рубля. Упаковки на пятьдесят или десять масок обойдутся немного дороже.

Интернет-аптеки тоже продают маски разными упаковками. В среднем цена за одну маску здесь 14-16 рублей.

Что до обычных аптек, то там маски в больших упаковках найти весьма сложно. Тверские аптечные сети в основном предлагают упаковки по десять штук. Но цена приятнее, чем в интернет-аптеках: 100-120 рублей за упаковку, а значит, 10-12 рублей за маску.

Покупать маски сейчас выгоднее большими упаковками или по спецпредложениям со скидкой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Совет № 3: если у вас большая семья или вам приходится часто выходить в люди, оптимальным вариантом будет покупка больших упаковок масок на известных торговых площадках в интернете. Но, делая там покупку, прочитайте отзывы и всю информацию о масках. Можно попросить магазин выслать вам скан сертификата.

Очкарикам, и не только

Близятся морозы. И людям, которые носят очки, придется несладко: линзы предательски запотевают, когда мы заходим с улицы в транспорт или любое помещение. Ситуацию усугубляет маска. Если она прилегает неплотно, направленный поток выдыхаемого нами горячего воздуха попадает прямиком на стекла очков. Секунда – и ты беспомощный слепыш.

Поэтому очкарикам, как мы уже говорили, очень подойдут респираторы с клапаном. Или качественные маски с металлическим, а не пластиковым зажимом для носа. Заранее, чистыми руками, сформируйте наиболее анатомичную форму зажима, надевайте маску, а сверху очки. Должно помочь.

Это, кстати, будет полезно и хорошо видящим без очков. Чем плотнее удастся усадить средство защиты на лицо, тем эффективнее будет сама защита.

Ну а тем, у кого «четыре глаза», еще один совет: очки будут запотевать гораздо меньше, если перед выходом на улицу растереть по стеклам пену или гель для бритья, а затем вытереть очки насухо салфеткой. Сгодится и мыло или даже обыкновенный шампунь.

Берегите себя, носите маски и будьте здоровы!