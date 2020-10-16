Снести нельзя, благоустроить: Ленина-сфинкса из Рамешек Тверской области и площадь перед ним отремонтировали на 5 000 000 рублей

Ленин-сфинкс останется на главной площади Рамешек.

Одна из главных достопримечательностей Рамешек — памятник Ленину - ещё совсем недавно могла быть убрана с площади перед администрацией посёлка.

На одном из местных советов летом 2019-го общественность высказалась за благоустройство центральной площади поселка и помимо всего прочего решила, что хорошо бы Ленина с площади «подвинуть». Закипели соцсети: туда давайте перенесем, сюда, да и странный этот монумент какой-то. Неканоничный Ленин-сфинкс.

А между тем, памятник в Рамешках этот стоит более трёх десятков лет, ни одну смену власти пережил. Местная пресса писала, что, возможно, памятник перенесут к районной библиотеке.

Кто изваял такого странного Ленина? Нас заинтересовал этот вопрос - мы побывали в Рамешках, но ответа нашли. Искали имя скульптора по соцсетям и архивам, и - удача нам улыбнулась.

Опираясь на мнения художественного сообщества удалось установить: по почерку и манере исполнения Ленин из Рамешек принадлежит авторству скульптора Владислава Дмитриевича Чазова. Скульптора, чьи работы украшают центр столицы, есть и в центральном музее истории Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

- Замечательно! Надо рассказать об этом жителям, - обрадовался первый заместитель главы Рамешковского района Геннадий Зверьков, когда мы ему сообщили по телефону о наших изысканиях.

И ... уж не знаем, повлияли ли наши изыскания на решения властей посёлка, но - Ленина-сфинкса никуда переносить не стали. Наоборот, обновили постамент и благоустроили площадь перед памятником.

В апреле 2020 на Госзакупках проторговали лоты: изготовление проектно сметной документации по благоустройству площади имени Ленина обошлось в 176 тысяч рублей, выполнение всего комплекса работ по благоустройству площади - в 5 млн рублей. Деньги выделялись из бюджета по программе «Комфортная городская среда». На площади обновили плитку и постамент под Ильичем, вырубили ели по периметру площади. Последнее, кстати, рамешковцам не понравилось - негодовали в соцсетях, а вот к тому, что Ленина оставили на площади, жители отнеслись лояльно.

Планируется, что посреди площади, аккурат перед Ильичем, забьет фонтан. Работы по благоустройству площади ещё не завершены.

Ну что ж мы рады, что история эта так счастливо завершилась: райцентр приобрёл красивую площадь и памятник замечательный удалось сохранить.

Работы по благоустройству площади в 2020 году. Фото: газета «Родная земля»