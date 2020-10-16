Список инфекционных госпиталей, больниц и стационаров Тверской области, где лечат больных коронавирусом

Власти Тверской области обнародовали список ковидных стационаров. Фото: ПТО

В больницах и госпиталях Твери и Тверской области, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусом, к середине октября 2020 насчитывается 1010 коек. Правительство Тверской области в своём официальном сообщении уведомило, что инфекционные госпитали действуют: в областной клинической больнице, областном лечебно-реабилитационном центре, тверской горбольнице №6, детской областной больнице, Калининской ЦРБ и Медсанчасти №141 в Удомле.

Также власти заверяют, что при необходимости могут быть вновь открыты инфекционные койки в Конаковской, Зубцовской и Нелидовской центральных районных больницах.

Что касается материального оснащения профильных коронавирусных стационаров, то в октябре 2020 в регионе есть 389 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 121 из которых находится в инфекционных госпиталях, 132 используют для оказания экстренной помощи, а ещё 136 - в резерве.

В стационарах региона есть 9 компьютерных томографов. Ещё 2 аппарата КТ должны быть закуплены и установлены в Конаковской ЦРБ и Клинической больнице скорой медицинской помощи в Твери.