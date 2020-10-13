За всю жизнь я снял около 60 000 фотографий: «КП»-Тверь» пообщалась с фотохудожником, который запечатлел жизнь последних шахтёров Тверской области

Фотохудожник Николай Паламодов в свои 89 работает продолжает снимать и работает в фотошопе. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Совсем недавно Николай Паламодов передал в архив краеведческого отдела Центральной библиотеки Нелидовского района более 8,5 тысяч оцифрованных фотографий родного Нелидово – районного центра в 240 километрах от Твери. Снимки рассказывают об истории города с 1955 до 2020 года. На них запечатлено славное шахтёрское прошлое населённого пункта, строительство его улиц, портреты известных тверских деятелей, посещавших Нелидово, а также природа Нелидовского края. Настоящая фотолетопись.

Николай Паламодов в 1955 году приехал жить и работать в Нелидово из Германии, где три года трудился на разработке урановых месторождений в шахтах ГДР после выпуска из Воркутинского горного техникума. С собой Николай Александрович привёз фотоаппарат марки Contex, на который и начал снимать.

Тогда Нелидово только начали строить. Николай Паламодов выбрал это место на карте, когда ему предложили такой вариант по распределению от Министерства угольной промышленности. В то время город относился к Великолукской области, а под Великими Луками погиб его отец-фронтовик.

Работа в шахте. Фото: Николай Паламодов.

– Как раз тогда строительство шахт было. Я устроился работать инженером-технологом, параллельно получив образование в Тульском политехническом институте, вместе с супругой. И на новом месте, наблюдая за тем, как растёт город, стал фотографировать стройку, прокладку новых улиц, работу шахтёров, праздники, демонстрации, спортивные соревнования, представителей власти и многое-многое другое, - рассказывает Николай Паламодов, пока я перелистываю страницы книги «Нелидово вчера, сегодня».

Фотокнига «Нелидово вчера, сегодня» Н.А. Паламодова. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В этом издании представлено более 500 фотографий за авторством Николая Александровича. Согласно названию, на них запечатлено, каким был город и его жители и что с ними стало. Над обработкой снимков, оформлением, вёрсткой фотохудожник в свои 89 лет работал сам. 15 лет у него ушло на то, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Пенсионер самостоятельно, частично по книгам, частично интуитивно, изучил программы Photoshop и InDesign и самостоятельно же оцифровывал свои старые фотографии.

За всё время увлечения фотографией Николай Александрович сменил порядка трёх плёночных фотоаппаратов и пять-шесть цифровых. Сейчас снимает на Nikon D90, говорит, что мощности хватает.

Николай Паламодов снимает на Nikon D90, а вообще сменил много фотоаппаратов – и плёночных, и цифровых. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Николай Паламодов рассказывает, что в советское время на нелидовскую зарплату нельзя было купить много фотоплёнки, и фотохудожник старался на одной съёмке не делать много неудачных дублей. Как-то фотокор областной газеты «Калининская правда» Леонид Шиманович привёз ему по дружбе рулон кинематографической плёнки, подходящей для фотографирования. «Метр сто восемьдесят сантиметров, уже какой-то задел – на два года хватило», – смеётся Николай Александрович. Проявлял фотографии он в домашних условиях, как, впрочем, и все фотолюбители тогда в СССР.

Пока мы рассматриваем страницы книги с фотографиями Нелидово, автор рассказывает о товарищах, которые работали на угледобывающих шахтах, называя каждого поимённо. Лишь в редких случаях фотограф затрудняется вспомнить того, кто на снимке. К каждой иллюстрации он составлял ёмкую подпись. Говорит, что раньше память была очень цепкой – держал в голове огромное количество цифр и расчётов.

41 год Николай Паламодов работал на угольных шахтах, занимал руководящие посты главного технолога и заместителя главного технолога шахтоуправления. Он не только следил за технологией производства, но и совершенствовал процессы. Благодаря 80 рационализаторским предложениям удалось сэкономить миллион рублей – огромные по тем временам деньги, на которые можно было построить стоквартирный дом. А по проекту реконструкции шахт № 4 и № 7 смогли увеличить сроки их эксплуатации.

Благодаря работе Николая Паламодова как инженера шахты прослужили дольше. Фото: Николай Паламодов.

В лихие 90-е пришлось взяться за фотоаппарат, чтобы делать фотокарточки на документы в частной фотостудии. По воспоминаниям фотографа, было тяжелое время – нехватка денег и продуктов.

Но трудолюбие и бережливость помогли пережить трудности.

После того как мы посмотрели фотографии, запечатлевшие развитие Нелидово, Николай Александрович достал большой альбом с фотоотчётами из семейных путешествий. Там не только снимки из многих крупных городов России и Европы, но и карта, на которой отмечены маршруты странствий. «Что ни отпуск, то поездка», – делится фотохудожник.

– Всего в архиве около 50-60 тысяч фотографий. Жалко, что часть снимков уничтожил, думал, никому не будут интересны. К примеру, с советских митингов, демонстраций. Помню, изредка давал фотографии в прессу или писал статьи, но не регулярно, – вспоминает Николай Паламодов.

В объектив Николая Паламодова попадали и демонстрации, и праздники, и похороны погибшего шахтера... Фото: Нкиолай Паламодов.

Страсть к фотографированию не оставляет моего собеседника и по сей день. Эти летом, попав на лечение в больницу с обнаруженным диабетом второй степени, Николай Александрович и там сделал несколько кадров: портретные снимки и фотографии медицинского оборудования.

Как ни странно, персональные выставки Николай Паламодов никогда не проводил. Выставлял несколько фотографий в Твери и Красноярске да на презентации книги. К слову, всего выходило два издания упомянутой выше фотокниги «Нелидово вчера, сегодня» – в 2008 и 2017 годах.

Портрет шахтера. Фото: Николай Паламодов.

Когда я задаю вопрос о нынешнем состоянии Нелидово, фотограф лишь качает головой. По его мнению, город затухает. Раньше население было 30 тысяч человек, сегодня только 18. В 1996 году закрылась добыча каменного угля, и с той поры, как считает долгожитель, жизнь стала уходить из населённого пункта. Но память о временах расцвета города хранится в том числе и на фотографиях Николая Паламодова, в лицах сфотографированных им людей, последних шахтёров маленького городка Нелидово, с очень непростой, как и всё в нашей стране, историей.

Строительство храма в Нелидово. Фото: Николай Паламодов.

Улица Нелидово. Фото: Степан КАМЕНЕВ