Онлайн-сервисы, которые позволят во время коронавируса не выходить из дома: Все, что нужно жителю Твери, чтобы пережить пандемию на самоизоляции

С нашим "справочником для домоседов" самоизоляция никому не будет в тягость! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Тверской области, к сожалению, далека от стабильной. Количество регистрируемых случаев COVID-19 в октябре вплотную приблизилось к сотне человек в сутки. Многие предприятия вновь возвращают сотрудников на дистанционку. Но от этих мер мало толка, если все мы будем постоянно пересекаться в магазинах, офисах банков и различных организациях. Согласитесь, в нынешней обстановке лучше побыть на самоизоляции. И для этого есть онлайн-сервисы, которые позволят во время коронавируса не выходить из дома.

Заботясь о здоровье читателей, «КП»-Тверь» подготовила «Справочник домоседа». Он позволит решить большинство ежедневных задач - от заказа продуктов до оформления важных документов - не покидая домашних стен.

Оплата услуг ЖКХ

Мобильные приложения банков, а также личные кабинеты на банковских сайтах позволяют осуществлять оплату услуг ЖКХ онлайн. Большинство приложений также поддерживают возможность быстрой оплаты по штрих-коду или QR-коду, напечатанному на квитанции.

Единый расчетный кассовый центр Тверской области (ЕРКЦ)

Услуги можно оплатить через личный кабинет на сайте ЕРКЦ. А также через свой интернет-банк. Инструкции о том, как это сделать, находятся на сайте в разделе «Абонентам».

Горячая линия: 8-800-23-43-069 (звонок бесплатный), 8 (4822) 41-66-70.

«Тверь Водоканал»

Оплатить счета за воду и канализацию можно в личном кабинете на сайте «Тверь Водоканала». Там же можно передать показания счетчиков воды и узнать всю информацию по лицевому счету, получить выписку, распечатать квитанцию. Кнопка «Личный кабинет физического лица» находится на главной странице сайта справа.

Информационно-справочная служба «Тверь Водоканала»: 8 (4822) 48-11-00, 62-01-02.

«ТверьАтомЭнергоСбыт»

Обратиться в компанию для решения каких-либо вопросов можно с помощью видео-звонка в Viber или WhatsApp по номеру +7 (951) 321-08-95.

Оплатить услуги не выходя из дома можно в мобильном приложении компании «АтомЭнергоСбыт». Его можно скачать в App Store или Google Play, а также через QR-код на сайте компании в разделе «Сервисы».

Оплата также доступна через личный кабинет на сайте «АтомЭнергоСбыта». Кнопка «Личный кабинет физического лица» находится на главной странице сайта справа.

Телефон для справок и консультаций: 8 (4822) 48-30-13.

«Газпром Межрегионгаз Тверь»

Заплатить за газ онлайн можно на сайте газовой компании в разделе «Физическим лицам», подраздел «Заплатить online». Оплата за газ также может быть произведена через личный кабинет абонента, кнопка «Личный кабинет» располагается в «шапке» сайта, в перечне основных разделов.

Контакт-центр: 8 (4822) 33-35-55.

«Тверская генерация»

Оплатить услуги теплоснабжающей компании онлайн можно на сайте ЕРКЦ или в вашем банковском приложении.

Телефон по качеству теплоснабжения: 8 (4822) 78-00-00.

Телефон по вопросам начисления и оплаты отопления и горячей воды: 8 (4822) 78-00-28.

Номер мобильного приложения Viber для сообщений: +7-901-120-00-00.

Пенсии, льготы, социальные выплаты

Телефон горячей линии Тверского регионального отделения Пенсионного фонда РФ: 8 (4822) 45-20-80. Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР (на главной странице слева) или на портале Госуслуг.

На сайте ПФР в личном кабинете можно:

- заказать справку о трудовой деятельности (выписку из трудовой книжки);

- подать заявление на выдачу страхового свидетельства;

- подать заявление о самостоятельной уплате страховых взносов в Пенсионный фонд или отказаться от этой системы;

- получить справку о состоянии лицевого счета;

- подать заявления о назначении пенсии, о доставке пенсии, о получении срочной выплаты из пенсионных накоплений и о получении единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, о прекращении либо возобновлении выплаты пенсии, о перерасчете размера пенсии, о переводе с одной пенсии на другую и об отказе от получения назначенной пенсии;

- подать заявление о назначении социальных выплат: ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), федеральной доплаты к пенсии, ежемесячной выплаты трудоспособным гражданам, ухаживающим за нетрудоспособными родственниками и детьми-инвалидами, и прочих выплат;

- подать заявления о выдаче сертификата на материнский капитал и о распоряжении средствами маткапитала;

- а также заказать всевозможные справки о получаемых социальных выплатах, имеющемся праве на их получение, пенсиях и вашем пенсионном статусе.

Для входа в личный кабинет на сайте ПФР необходимо использовать свою учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которую вы получаете при регистрации на сайте Госуслуг.

Госуслуги

Если у вас еще нет регистрации на Госуслугах, вам понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН, ваш номер телефона и актуальный адрес электронной почты. Инструкция о том, как зарегистрироваться на портале, располагается в разделе «Частые вопросы» (прокрутите вниз главную страницу сайта).

Госуслуги предоставляют большие возможности. На портале, в частности, можно:

- оплатить услуги ЖКХ, госпошлины и штрафы, требования по исполнительному листу судебных приставов;

- записаться к врачу;

- подать заявления на льготы, пособия, пенсии и другие выплаты;

- оформить паспорт и загранпаспорт, другие документы;

- подать заявление на получение или замену водительских прав, зарегистрировать авто;

- подать заявление в загс;

- зарегистрировать ребенка;

- зарегистрировать ИП.

Налоговая

На сайте налоговой службы работают разнообразные сервисы для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Перейти в интересующий раздел можно с главной страницы сайта.

Чтобы пользоваться всеми возможностями сайта, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. Для этого с главной страницы сайта перейдите по ссылке «Как получить доступ в личный кабинет?» Там вас будет ждать инструкция.

Портал налоговой службы дает возможность записаться на прием в налоговую инспекцию, заплатить налоги, подать заявление о постановке на учет, зарегистрировать бизнес, получить сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и других реестров, скачать формы документов, необходимых ипэшникам и многое другое.

Единый контакт-центр налоговой службы: 8-800-222-22-22.

Телефон доверия налоговой службы в Тверской области: 8 (4822) 50-67-44.

Судебные приставы

Зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте Тверского регионального управления Федеральной службы судебных приставов, можно подать официальное обращение (заявление, ходатайство, жалобу) или записаться на прием.

Информация по находящимся на исполнении исполнительным производствам предоставляется на сайте Госуслуг.

Росреестр

На сайте Росреестра работают следующие электронные сервисы:

- запрос сведений ЕГРН;

- проверка исполнения запроса;

- подача заявлений на государственную регистрацию прав;

- получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки;

- подача заявления на государственный кадастровый учет.

Вся информация об электронных сервисах Росреестра находится в разделе «Электронные услуги и сервисы» (прокрутите главную страничку сайта вниз).

Контактный телефон Росреестра по Тверской области: 8 (4822)59-25-10.

Запись к врачу

Записаться на прием к врачу можно в электронной регистратуре Тверской области или на портале Госуслуг (с главной страницы сайта перейдите в категорию «Услуги», выберите «Мое здоровье», подраздел «Запись к врачу»).

Но, к сожалению, сегодня попасть к конкретному специалисту бывает непросто: медики перегружены в связи с эпидемией коронавируса.

Возможно, вам смогут помочь в регистратуре поликлиники.

Городская больница № 1

Поликлиника № 1 (пер. Беляковский, 9), регистратура: 8 (4822) 42-05-11.

Поликлиника № 2 (пер. Смоленский, 34), регистратура: 8 (4822) 32-18-31.

Расписание приема на сайте горбольницы №1.

Городская клиническая детская больница № 2

Телефон поликлинической службы: 8 (4822) 41-60-95.

Информация о правилах записи на прием и графике работы – на сайте детской больницы №2.

Городская клиническая детская больница № 3

Поликлиника № 1 (Комсомольский пр-т, 1/28А), регистратура: 8 (4822) 52-37-94, 52-37-09.

Филиал поликлиники № 1 (ул. Хрустальная, 42), телефон 8 (4822) 70-41-82.

Поликлиника № 2 (ул. Артюхиной, д.13, корп. 2), регистратура: 8 (4822) 55-33-88, 55-39-44.

График работы и порядок вызова врачей - на сайте детской больницы №3.

Больница скорой медицинской помощи

Поликлиника № 1 (пр-т Ленина, 6), регистратура: 8 (4822) 44-42-44, 44-44-47, 44-46-96.

Поликлиника № 2 (ул. Семенова, 38), регистратура: 8 (4822) 42-24-42.

Подробности о приеме - на сайте больницы СМП.

Областной клинический лечебно-реабилитационный центр

Там развернут коронавирусный госпиталь, но прием пациентов ведется.

Регистратура: 8 (4822) 52-31-81.

Справочная служба: 8 (4822) 52-80-21.

Инфекционный госпиталь COVID-19: 8-920-693-51-40.

Подробнее о работе медучреждения - на сайте лечебно-реабилитационного центра.

Городская больница № 6

В шестой больнице также работает госпиталь COVID-19. Информацию о госпитализированных можно узнать по телефонам: 8 (4822) 58-32-60, 58-36-20 и 8-910-640-02-89.

Все подробности о работе больницы - на сайте горбольницы №6.

Городская больница № 7

Поликлиника № 1 (Петербургское ш., 76/1), регистратура: 8 (4822) 55-52-09; 55-50-55.

Поликлиника № 2 (Петербургское ш., 7), регистратура: 8 (4822) 55-53-31; 55-91-88.

Поликлиника № 3 (ул. Маяковского, 35), регистратура: 8 (4822) 52-13-03, 70-98-20, 52-37-33.

Подробности о расписании работы больницы и поликлиник - на сайте седьмой больницы.

Областная клиническая больница

Здесь также развернут коронавирусный госпиталь. Получить информацию о состоянии родственника можно по телефону: 8 (4822) 77-53-07 с 10:00 до 15:00 ежедневно.

Справочная служба больницы: 8 (4822) 77-54-00.

Подробности о работе медучреждения - на сайте областной больницы.

Культура, развлечения, доставка товаров и еды

В Твери создан агрегатор ресурсов "#ТВЕРЬДОМА", на котором собрана информация о возможностях развлечься, сделать покупки, поучаствовать в культурных или образовательных мероприятиях онлайн. Сервис создавался в связи с нерабочими днями, объявленными по всей стране в марте 2020 года, но большинство ресурсов, ссылки на которые размещены на "#ТВЕРЬДОМА", работают постоянно.

В частности, агрегатором собрана информация о Youtube-каналах и группах в соцсетях тверских и российских филармоний, театров и музеев. На данном портале вы найдете ссылки на онлайн-кинотеатры, электронные ресурсы библиотек и издательств.

Там же имеются разделы с ресурсами, на которых можно заказать доставку товаров из магазинов или внести плату за услуги ЖКХ.

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