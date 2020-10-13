Экология в отчете и в реальности

Участники встречи

Об этом сообщил начальник отдела охраны окружающей среды станции Андрей Данилкин в ходе публичного представления отчета по экологической безопасности Калининской АЭС общественности, которое состоялось 5 октября в Администрации Удомельского городского округа.

Калининская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии в Центральной части России. Одним из важнейших приоритетов предприятия является его природоохранная деятельность, которая включает в себя выполнение мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду и рациональное природопользование в регионе расположения атомной станции.

Андрей Данилкин рассказал о реализации программ производственного экоконтроля, о работе системы экологического менеджмента, познакомил с подробными данными комплексного экологического мониторинга. Он отметил, что период наблюдения (более 35 лет), объем и глубина проводимых исследований – одни из самых высоких показателей среди всех предприятий Концерна «Росэнергоатом». «Все параметры выбросов и сбросов загрязняющих веществ не превышают допустимых значений, и значительно ниже лимитов, установленных природоохранными органами», – отметил начальник отдела охраны окружающей среды Андрей Данилкин.

Свидетельством успешной работы Калининской АЭС в области природопользования является ее победа в ХV Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России-2019». Атомной станции присвоены звания «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере атомной электроэнергетики» и «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».

Участники встречи отметили особую значимость практики публичного представления и обсуждения деятельности Калининской АЭС. По мнению исполняющего обязанности председателя Удомельской городской Думы Кирилла Изукина, такие мероприятия демонстрируют информационную открытость предприятия: «Они позволяют не только узнать, насколько современны и уникальны технологии, реализуемые в современной атомной энергетике, но и получить достоверную информацию о реальной экологической ситуации и проектах, реализуемых предприятием, по обеспечению экологической безопасности».