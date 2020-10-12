АтомЭнергоСбыт: гарантированная безопасность цифровых сервисов

АтомЭнергоСбыт

IT-специалисты компании на ряду с функциональностью, уделяют особое внимание информационной безопасности своих цифровых продуктов.

«Создавая сервисы, мы, в первую очередь, ориентируемся на пожелания своих клиентов. Именно поэтому наши продукты просты в использованиии эргономичны. Мы также учитываем потребность в сохранности и безопасности личных данных, что является важнейшей составляющей качественного цифрового продукта, именно поэтому Мобильное приложение и Личный кабинет АтомЭнергоСбыт, отвечают всем современным требованиям информационной безопасности». - Отмечают в компании.