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Общество

АтомЭнергоСбыт: гарантированная безопасность цифровых сервисов

Анализ защищенности является одним из важнейших элементов процесса безопасной разработки цифровых сервисов АтомЭнергоСбыт
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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АтомЭнергоСбыт

АтомЭнергоСбыт

IT-специалисты компании на ряду с функциональностью, уделяют особое внимание информационной безопасности своих цифровых продуктов.

«Создавая сервисы, мы, в первую очередь, ориентируемся на пожелания своих клиентов. Именно поэтому наши продукты просты в использованиии эргономичны. Мы также учитываем потребность в сохранности и безопасности личных данных, что является важнейшей составляющей качественного цифрового продукта, именно поэтому Мобильное приложение и Личный кабинет АтомЭнергоСбыт, отвечают всем современным требованиям информационной безопасности». - Отмечают в компании.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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