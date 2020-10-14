Коронавирус в Твери, последние новости на 14 октября 2020: магазины не продают товар покупателям без масок, а власти выходят в рейды по аптекам

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки.

Всего на утро 14 октября с начала пандемии в регионе выявили 7347 случаев заражения COVID-19 (+99 инфицированных за последние сутки).

2335 (+72) изолированы.

4739 (+25) выздоровели.

273 (+2) человек умерли.

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С понедельника, 12 октября, постановлением губернатора Игоря Рудени в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.

В первый день ужесточения масочного режима жители областной столицы не слишком охотно надевали маски.

Во вторник - людей в масках на улице и в транспорте стало гораздо больше.

За отсутствие средств защиты нарушителей могут оштрафовать.

Да и магазины и другие торговые точки могут понести наказание за обслуживание клиентов без масок: как юридическим лицам им грозят солидные штрафы — до 300 тысяч рублей.

Поэтому во вторник многие магазины в Твери отказывались обслуживать посетителей, которые подходили с товарами на кассу без масок. В некоторых торговых точках покупателям предлагали бесплатные маски.

О контроле наличия масок и цен на них в аптеках и на объектах торговли заявили вчера региональные власти.

Рейды по аптекам и магазинам проводят работники органов местного самоуправления вместе с представителями Министерства промышленности и торговли региона.