Коронавирус в Твери, последние новости на 13 октября 2020: госпиталь в 6-ой больнице, рост заболевших COVID-19 и неохотное ношение масок

Статистика по коронавирусу в Тверской Области обновляется каждые сутки.

Всего на утро 13 октября с начала пандемии в регионе выявили 7248 случаев заражения COVID-19 (+98 инфицированных за последние сутки).

2263 (+95) изолированы.

4714 (+3) выздоровели.

271 человек умер.

Графика: Яндекс.

С понедельника, 12 октября, постановлением губернатора Игоря Рудени в Тверской области введен обязательный масочный режим. Он распространяется на общественный транспорт, объекты торговли, учреждения здравоохранения и культуры, вокзалы и станции, мосты и тоннели, административно-деловые центры и мировые суды.

Как прошёл первый день масочного режима: жители областной столицы все равно не слишком охотно надевают маски.

Региональный Роспотребнадзор в своём официальном релизе напомнил, что в торговых центрах или различных магазинах клиентам без масок можно на законном основании отказать в обслуживании. Обслуживая клиентов без маски, продавца рискуют получить штраф.

Статистика заболевших неумолима, в регионе зафиксирован большой рост количества заражений коронавирусом. В воскресенье даже был побит антирекорд по числу инфицированных за сутки.

Тверская городская клиническая больница №6 (на улице Орджоникидзе) уведомила, что в ее стенах вновь организуют инфекционный госпиталь для зараженных COVID-19, он начнет принимать инфицированных коронавирусом уже сегодня. Приостановлена экстренная госпитализация в отделения неврологии и кардиологии. Всех пациентов с неврологическими и кардиологическими заболеваниями переадресуют в ОКБ и горбольницу №7. Всех больных из сосудистого центра больницы переводят в другие лечебные учреждения города и области.