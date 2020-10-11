Коронавирус в Твери, последние новости на 11 октября 2020: губернатор официально утвердил места, где в регионе необходимо носить маски

В регионе введен масочный режим в связи с осложнением эпидемиологической ситуации.
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Всего на утро 11 октября с начала пандемии в регионе выявили 7150 человек, заразившихся COVID-19. За последние сутки зафиксировано 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самое большое количество инфицированных, выявленных за день в Верхневолжье за все время пандемии.
2168 (+97) изолирован.
4711 (+2) выздоровели.
271 человек умер.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 206853, в том числе за последние сутки - 456.
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Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о введении в регионе обязательного масочного режима с 12 октября.
В постановлении четко прописаны места, где теперь необходимо будет носить маски или респираторы.
Это любой общественный транспорт, в том числе легковые такси, поезда и электрички.
Территории железнодорожных и автовокзалов, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели.
Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также вводится в административно-деловых и торговых центрах, магазинах и аптеках, учреждениях культуры и здравоохранения, зданиях, где работают мировые суды.
За нарушение масочного режима по административному кодексу РФ могут оштрафовать на следующие суммы: для граждан - от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей - от 30 до 300 тысяч рублей.
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