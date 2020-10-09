То, что деды завещали: В Тверской области собираются возродить в новом качестве когда-то популярные кинопередвижки

В советские времена по деревням и селам ездили кинопередвижки с кинопроекторами и крутили фильмы. Фото: Автор неизвестен. Из семейного архива В.Н. Притчина/m.russiainphoto.ru

На заседании областного правительства 7 октября было объявлено, что в Верхневолжье по ходу реализации нацпроекта «Культура» эту самую культуру буквально повезут в сельские поселения. В регионе должны начать колесить по проселочным дорогам автоклубы, снабженные всем необходимым для культурного досуга жителей удаленных от райцентров деревень и поселков.

Всё это невольно навевает мысль о некогда популярных кинопередвижках советских времен. Да, были такие. Натягивали простыню в сарае и давай… Впрочем, об этом позже.

Сперва несколько слов об этих автоклубах.

Судя по докладу на заседании правительства, реализовать проект должны до 2023 года. В планах региональных властей организовать деятельность трех автоклубов на базе мини-грузовика марки «ГАЗ». Это будут машины с фургоном, снабженным выдвигающейся мини-сценой, экраном и световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием. На эти цели выделяется 14,2 млн рублей федеральных и бюджетных средств.

Вот такие автоклубы собираются запускать в регионе. Фото: ПТО

Приехав на место, такой автоклуб быстро трансформируется, например, в мини-эстраду для проведения концерта, какого-нибудь лектория или даже в кинозал. Небольшой, конечно, но всё-таки.

Отдаленно эту затею можно сравнить с практикой кинопередвижек, бытовавших во времена СССР. Если смотрели «Мимино», то там как раз есть эпизод с кинопередвижкой. Правда, у Мимино кинопередвижка была не на грузовике, а на вертолете, но это не принципиально…

Практику таких мобильных кинотеатров в советской России начали воплощать в 1920-х годах. Катализатором всего этого дела, видимо, послужила фраза, приписываемая Ленину: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино…» Ее подтекст вскрыть не трудно. Речь о том, что большинство населения страны, в основном крестьяне, было неграмотным, а кино, лучшее из наглядных пособий, поначалу являлось идеальным средством пропаганды и агитации среди масс.

В комплект передвижной аппаратуры входили кинопроектор, усилитель, громкоговорители, трансформатор. Всё это грузилось в грузовик (или трактор с прицепом в совсем непролазных случаях, или даже на оленей) - и вперед, передвижка приезжала в деревню. Вечером после работы жители деревни собирались в каком-нибудь подходящем помещении, нередко большом сарае, там натягивалась простыня (прям как в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»), позже уже были и клубы, и нормальные экраны, и начинали крутить кино…

Старинный кинопроектор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, за технику киномеханики, часто бывшие попутно и шоферами, отвечали серьезно: за порванную пленку полагались большие штрафы.

- Я помню, как в начале 1960-х, когда был еще пацаном, в мою родную деревню Лаптиха Бежецкого района приезжала такая кинопередвижка на грузовичке, - рассказал «КП»-Тверь» директор государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверьгосфильмофонд» Иван Демидов. - Как раз тогда простыню-экран натянули на старинном пожарном сарае. Показывали, как сейчас помню, фильм "Чапаев" 1934 года. Его, кстати, как вы знаете, у нас в Верхневолжье и снимали. Билет тогда на такой киносеанс стоил 20 копеек для взрослых и 5 копеек для детей.

По словам Ивана Демидова, ездить по деревням и весям кинопередвижки перестали во второй половине 1970-х годов:

- Тогда в крупных селах уже были свои клубы со стационарной большой 39-миллимитровой аппаратурой для показа кино. Передвижки отошли в прошлое.

Сейчас многим может показаться, что организовывать такие автоклубы не имеет смысла, но не надо спешить делать огульные выводы.

- Между прочим, в Сибири такие автоклубы для организации культурного досуга в деревнях пользуются большим успехом. Это актуально и в наше время для сельской местности, - отметил Иван Демидов. - Дело в том, что совместный киносеанс - это не то же, что просмотр телевизора: там другая атмосфера, групповая эмоция рождает другое восприятие.

Это точно. Вот только было б, у кого на селе рождать эту эмоцию, это восприятие...