Тотальный диктант 2020 в Твери: где получить бланк и как узнать результат

В аудитории нынче посидеть не удастся. Диктант будем писать дома, но по всем правилам! Фото: Олег ЗОЛОТО

Тотальный диктант-2020 в Твери все-таки состоится. В этом году акция пройдет уже в 16-й раз. Но поскольку практически во все, что мы делаем, внес свои коррективы коронавирус, диктант также будет необычным.

В этом году тотальный диктант переносили несколько раз. И вот теперь дата окончательно определена - 17 октября, это будет суббота. Проверку грамотности мы будем проходить дистанционно, онлайн, сидя в собственных квартирах. Все о том, как написать Тотальный диктант-2020, расскажет «КП»-Тверь».

Что пишем

Автор текста Тотального диктанта-2020 - писатель и педагог, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Те, кто еще не знаком с его творчеством, могли видеть фильмы и сериалы, снятые по его книгам, например драму режиссера Сергея Соловьева «Ке-Ды» или картину Дмитрия Тюрина «Жажда».

Специально для Тотального диктанта Андрей Геласимов подготовил четыре части текста, посвященного основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому.

Как и когда пишем

Читать диктант начнут 17 октября, в 14:00, на сайте Тотального диктанта. Чтобы принять участие в диктанте, заранее авторизуйтесь на сайте. Для этого кликните на кнопку «Вход» в правом верхнем углу. Выберите регистрацию через аккаунт в одной из соцсетей или зарегистрируйтесь, введя свою электронную почту.

Авторизовавшись, на главной странице сайта нажмите кнопку «Регистрация» в разделе «Хочу смотреть онлайн-марафон или написать диктант онлайн».

Слушать диктант можно как с компьютера, так и с мобильного устройства. Выбирайте тот гаджет, на котором вам будет удобнее печатать. Ведь писать диктант участники будут онлайн, там же, на сайте, в специальном окне. Закончив, текст необходимо будет отправить на проверку.

Диктант прочтут в прямом эфире четырежды - в разное время для разных часовых поясов. Тверь пишет в 14:00 по московскому времени вместе с Москвой и Санкт-Петербургом, столицей Тотального диктанта-2020. Кстати, нам повезло: в 14:00 из Питера читать текст будет сам автор!

Хочу писать традиционно!

И так тоже можно. Организаторы продумали еще один вариант написания диктанта, практически не отличающийся от традиционного: ручкой на бумаге. Авторизоваться и зарегистрироваться на сайте для этого тоже необходимо. После авторизации нажмите кнопку «Регистрация» в разделе «Хочу написать Тотальный диктант в формате #пишемдома».

Учтите, свои канцелярские принадлежности использовать нельзя! Фирменную ручку и бланк можно получить в пункте раздачи. Он уже открыт в Тверском филиале Московского гуманитарно-экономического университета (улица Дмитрия Донского, 37, первый этаж). Пункт работает во вторник и четверг с 16:00 до 18:00 и в субботу с 12:00 до 14:00. 17 октября, в день Тотального диктанта, пункт выдачи будет работать с 10:00 до 12:00.

Написанный традиционным способом диктант нужно будет сдать до 18:00 20 октября туда же, в пункт выдачи бланков. Придя за ручкой и бланком, уточните на месте, по каким часам будут принимать работы.

Информация о результате появится в личном кабинете на сайте Тотального диктанта, когда проверка завершится (не забудьте там заранее зарегистрироваться).

Важно! При таком варианте написания вы получите только сертификат участника и узнаете результаты проверки. Но сертификата с оценкой не будет. Увы, при таком дистанционном формате невозможно подтвердить, что работа была написана с первой попытки или не была списана.

Зато вам на память останется фирменная «тотальная» ручка. А еще с ее помощью можно будет выиграть приз. Каждая ручка имеет уникальный числовой код. Для участия в розыгрыше на сайте Тотального диктанта необходимо перейти по ссылке на сайт генерального партнера акции и зарегистрировать ручку в специальной форме.

Когда станут известны результаты

Результаты проверки обещают опубликовать на сайте Тотального диктанта через две недели после акции, то есть 31 октября.

Где получить консультацию

Все вопросы о Тотальном диктанте-2020 можно задать по номеру горячей линии 8-800-333-12-60. Горячая линия работает с 8 октября по 5 ноября 2020 года, с 9:00 до 19:00 по будням и с 11:00 до 19:00 по выходным.

17 октября, в день Тотального диктанта, проконсультироваться можно будет с 7:00 до 23:00.

Все новости и другая актуальная информация о Тотальном диктанте-2020 в Твери также публикуются на страничке акции в ВК.