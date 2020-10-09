Коронавирус в Твери, последние новости на 9 октября 2020: власти хотят взять под контроль цены на маски

Всем в общественных местах в Твери станут обязательными в понедельник, 12 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего на утро 9 октября с начала пандемии в регионе выявили 6872 человека заразившихся COVID-19 (+ 81 заболевший за последние сутки).

1944 (+56) изолированы.

4662 (+22) выздоровели.

266 (+3) человек умерли.

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Из-за роста числа больных коронавирусом с понедельника, 12 октября, в Верхневолжье необходимо будет обязательно носить маски в общественном транспорте, магазинах и других людных местах. В связи с этим губернатор Игорь Руденя дал распоряжение областному Минпромторгу контролировать наличие масок и других средств индивидуальной защиты в торговых точках и следить за ценами на них.

Сотрудники ведомства вместе с представителями надзорных органов будут проводить рейды по магазинам и торговым центрам точкам продаж масок.

Заявление о введении обязательного масочного режима губернатор сделал в четверг в прямом телеэфире.