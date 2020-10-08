Площадка сломалась? Тогда – доломать! Только вот как там детишкам играть

Мамы волнуются по поводу популярной игровой площадки в Твери в парке у ДДМ. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В сети появились фото с разломанной большой двухъярусной горкой с башенками на детской игровой площадке в парке, примыкающем к Дворцу творчества детей и молодёжи в Твери. Оказалось, что горка находится в аварийном состоянии.

Тверичанка Анна Рязанова живёт недалеко от парка и часто прогуливается по этой общественной зоне отдыха. Её беспокоят судьба детской площадки и состояние парка в целом.

Когда 6 октября она увидела, что часть конструкций на детской площадке лежит на земле, сначала решила, что это проделки вандалов. Однако в администрации Дворца творчества детей и молодёжи пояснили, что элементы игрового комплекса подточило время. Объект открывали в 2007 году, и его нынешний вид оставляет желать лучшего. Именно дворцу принадлежит площадка, значит, администрация дворца и отвечает за её состояние.

Так площадка в парке у ДДМ выглядела 6 октября. Фото: Анна Рязанова.

– Устанавливать новые горки, турники нет возможности, не хватает финансов – так мне рассказали в администрации Дворца детей и молодёжи, – делится Анна Рязанова, пока мы прогуливаемся по дорожке парка. – Сказали, что нужны спонсоры, чтобы обновить площадку, а с этим пока туго...

Анна переживает за судьбу зелёной зоны города. Вздыхает по поводу того, что и косят траву летом здесь не так часто, да и асфальт на аллеях не такой уж ровный. Тем более что её семилетний сын ходит во Дворец творчества детей и молодёжи заниматься настольным теннисом. До этого посещал занятия общей физической подготовки.

– Конечно, почти в каждом дворе дома есть своя площадка для детей, но парк ведь – одно из мест, где можно прогуляться с детьми, пообщаться со знакомыми, – добавляет Анна.

Объявление от администрации ДТДМ. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверичанка Анна Рязанова беспокоится о судьбе площадки и парка. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Дворец творчества детей и молодёжи – это муниципальное бюджетное учреждение, которое находится в ведении администрации города. Её специалисты обратили внимание на то, что центральная часть игрового комплекса обветшала, а допускать случаи травматизма ни в коем случае нельзя.

Решение о том, что она находится в аварийном состоянии, приняла специальная комиссия. Городские власти уточнили, что как только детали сломанных конструкций уберут, площадку вновь откроют. Там есть, где играть.