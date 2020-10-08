АтомЭнергоСбыт запускает акцию #подариблизкимсвет

«АтомЭнергоСбыт»

Акция #подариблизкимсвет посвящена ключевым семейным ценностям, таким как любовь, доверие, забота, верность и взаимоуважение.

Мы предлагаем вам и вашим близким, оставаясь дома, пользоваться онлайн-сервисами АтомЭнергоСбыт: мобильное приложение, личный кабинет, электронная квитанция, мессенджеры, видео-ЦОК, передача показаний смс-сообщением и многое другое.

В ваших силах избавить родителей, бабушек и дедушек от походов в офисы для оплаты электроэнергии. Оформите лицевой счёт своих родных и родственников на себя, для этого достаточно привязать его к мобильному приложению АтомЭнергоСбыт, или перевести платежи на электронную квитанцию. Расскажите, как можно передать показания прибора учёта электроэнергии смс-сообщением и связаться с оператором контакт-центра.

Многие жители Верхневолжья уже взяли заботу о своих близких на себя: «Я сама оплачиваю свет за родителей, они проживают в сельской местности и, как и многие люди старшего поколения, очень бережно относятся к электроэнергии, экономят её, не жгут свет понапрасну. Это лишь малая толика того, что я могу сделать для своих родителей. Это моя обязанность-заботиться о них!"

Мы предлагаем всем желающим рассказать в соцсетях о том, что для них значит забота о близких и как сделать жизнь пожилых людей лучше.

Делитесь счастливыми моментами из жизни своей семьи с хештегом #подариблизкимсвет.

«Дарите людям свет

Он к вам вернется снова»©