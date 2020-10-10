Коронавирус в Твери, последние новости на 10 октября 2020: врачей начали вакцинировать от COVID-19

Медика начали прививать от коронавируса. Фото: ПТО

Всего на утро 10 октября с начала пандемии в регионе выявили 6958 человека заразившихся COVID-19 (+ 86 заболевших за последние сутки).

2005 (+61) изолированы.

4685 (+23) выздоровели.

268 (+2) человек умерли.

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Медики Тверской области начали вакцинацию против коронавирусной инфекции, она проводится отечественной вакциной "Спутник V".

Как поясняют в правительстве региона, в область поступила первая партия отечественной вакцины "Гам-Ковид-Вак" (международное название - "Спутник V"), которая была разработана в научно-исследовательском центре имени Гамалеи.

- Пять врачей областной клинической больницы уже сделали прививки, - говорится в официальном сообщении правительства региона.

Помимо медиков, "Спутник V" первыми получат жители региона, входящие в группы риска по заражению коронавирусом - это в том числе и учителя.

Вакцинацию проводят в два этапа - через три недели после первой прививки человеку вводят второй компонент. Перед тем, как делать прививку, необходимо пройти обследование на наличие напряженного иммунитета к новой коронавирусной инфекции - для этого достаточно сдать анализ крови на иммуноглобулины класса G и M.

Вакцинация возможна только для тех людей, по результатам анализов которых в организме отсутствуют антитела.