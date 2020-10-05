Сотрудники АтомЭнергоСбыт в рамках Забега атомных городов преодолели дистанцию больше расстояния между Курской и Мурманской областями

«Забег атомных городов – 2020»

Более 1300 сотрудников АтомЭнергоСбыт поддержали эту инициативу и в сумме пробежали более 3,3 тысяч километров. Эта дистанция больше расстояния между самой южной точкой Курской области и самой северной точкой Мурманском области, с учётом проложенного маршрута через Тверь и Смоленск. Таким результатом сотрудники компании символично объединили регионы присутствия АтомЭнергоСбыт.

Напомним, что по условиям акции с 28 по 30 сентября каждый сотрудник отрасли мог в любом месте пробежать 2020 метров, подтвердив свое участие фотографией с регистрационным номером и скриншотом трека.