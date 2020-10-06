«Должна быть идея, концепт...»: Губернатор высказался о развитии культуры в регионе и объявил о создании нового министерства Тверской области

Заседание прошло культурно. Фото: ПТО.

Речь, конечно же, идет о нацпроекте «Культура». А вернее о задачах и уже имеющихся результатах его реализации в нашем регионе.

Губернатор Игорь Руденя в начале заседания заострил внимание на том, что развитие сферы культуры не сводится только к ремонтам ДК, приобретению какого-то оборудования и другим подобным вещам.

- Должна быть идея, концепт, стратегия развития культуры в регионе, которая соовествует историческим культурным ценностям, традиционному укладу жизни, а также предполагает адаптацию современных веяний и трендов российской культуры, - пояснил губернатор.

Губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

Стратегией культурного развития Верхневолжья, а также и ремонтами и воообще улучшением материального состояния учреждений культуры (куда же без этого) теперь займется новое профильное министерство. Об его создании Игорь Руденя объявил на заседании правительства. На проработку всех организационных вопросов дал сутки.

- Создание министерства означает полную перезагрузку сферы культуры в регионе. Новое ведомство - это возможность провести ревизию отрасли, сформировать кадровый состав и решить главную задачу - выйти на принципиально новый уровень культурной жизни в регионе, - заявил губернатор.

Что же мы имеем по нацпроекту «Культура»?

На его реализацию на четыре года (начиная с 2020-го) закладывается свыше 240 млн рублей федеральных и областных средств. Самые большие вливания предусмотрены в 2021-м и 2022-м — 97 и 94,2 млн рублей соответственно.

Графика: ПТО.

С 2020 по 2023 годы на ремонт домов культуры в муниципалитетах предусмотрено более 107,7 млн рублей. Отметим, что в этом году уже приведено в порядок шесть ДК, в планах на следующие три года — еще восемь.

На закупку оборудования, обновление сцен и помещений в ДК по нацпроекту заложено 76,5 млн рублей. В 2020-м средства на это выделены 78 ДК, на очереди - еще 146.

Предусмотрены средства и на развитие библиотек. В частности, В Вышнем Волочке, Андреаполе, Лихославле в 2021 году создадут модельные библиотеки, при которых откроют еще и деловые центры. Также запланировано расширение библиотечных фондов, их цифровизация.

Среди задач нацпроекта значится и развитие виртуальных концертных залов в районах.

Важный аспект национального проекта - поддержка работников сферы культуры на селе. С 2020 по 2023 годы поощрение получат 59 специалистов.

Большое внимание также будет уделено театрам Верхневолжья. На обеспечение их творческой деятельности, техническое оснащение в 2020-2023 годах должны направить более 76 млн рублей. В 2022 году запланирован ремонт кукольного театра в Твери.

Графика: ПТО

Важным направлением глава региона считает развитие в Верхневолжье культурно-образовательных пространств. Одним из них станет парк «Воксал». На базе историко-культурного комплекса в Твери создают туристическую площадку для концертной, музейной, просветительской деятельности.

Планируется развивать музейное пространство Твери и области. Так, в 2021 году планируется открыть Музей живописи Валентина Сидорова. Среди главных объектов реставрации в будущем году – Дом дворянского собрания и колокольня в Калязине, обновление ряда районных музеев.

Графика: ПТО

Кроме того, заявлено создание музея льна в Ржеве, открытие памятника Андрею Дементьеву в центре Твери.

Есть идея создания музея, посвященного Спасо-Преображенскому собору Твери. По указанию губернатора её начнут воплощать уже в этом году.

Повезут культуру (в прямом смысле слова) и в отдаленные места региона. В рамках нацпроекта планируется задействовать три культклуба на колесах. Они будут оснащены современным оборудованием для концертов и других культурно-мобильных мероприятий. На эти цели выделяется 14,2 млн рублей бюджетных средств.

Графика: ПТО

Губернатор также отметил, что в перспективе надо стремиться к тому, чтобы у каждого муниципалитета был свой характерный флагманский культурный проект.