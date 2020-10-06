Рост промышленности и упадок строительства: Минэкономразвития РФ сделало прогноз развития Тверской области на три года

По мнению специалистов, в течение трех лет наш регион выбьется в число лидеров по темпам роста промышленного производства. Фото: Иван ВИСЛОВ

Перспективу социально-экономического развития Тверской области неплохо оценили на федеральном уровне. Минэкономразвития РФ составил прогноз развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В документе наш регион упоминается в числе субъектов страны, которые в эти годы должны рвануть вперед по темпам роста промышленности, инвестиций, развития сельского хозяйства.

«КП»-Тверь» решила разобраться, каковы наши успехи в этих отраслях сегодня и что обещает нам федеральный прогноз.

Промышленное производство

Увы, за период самоизоляции наша промышленность существенно сбавила темпы. Тверская область на семнадцатом месте среди регионов ЦФО (в округ входит восемнадцать субъектов) по индексу промышленного производства в январе-августе 2020 года. Среди всех 85 субъектов России по данному показателю мы занимаем семидесятое место. Таковы данные Тверьстата.

Индекс промышленного производства (показатель динамики объема промышленного производства) с января по август 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го у нас снизился на 6,3%. Для сравнения: в среднем по ЦФО этот индекс вырос на 3,5%, а в регионе -лидере ЦФО - Тульской области - на 18,8%.

Больше всего в Тверской области упала добыча полезных ископаемых: -17,4%. Обрабатывающая промышленность снизила производство на 4,8%; электро- и газоэнергетика - на 11,9%.

А вот индекс промышленного производства в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, напротив, вырос на 2,7%.

Тем временем прогноз Минэкономразвития отмечает Тверскую область в числе двенадцати субъектов РФ, где в прогнозируемом периоде промышленное производство будет расти самыми быстрыми темпами. Динамика роста должна составить более 5%. В этот же список попали два наших региона-соседа: Подмосковье и Ярославская область.

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал в Тверской области в первом полугодии 2020 года составили 26,7 миллиарда рублей. Более половины (58%) из общей суммы капитальных вложений ушло на приобретение механизмов новых поколений: машин, оборудования и транспортных средств.

На втором месте по объему капиталовложений - инвестирование в нежилые здания и сооружения (26%). Инвестирование в жилые постройки составило 11% от общих вложений, в интеллектуальную собственность - 2% и еще 3% обозначены как «прочие инвестиции».

Что касается динамики инвестиций в Тверской области, она, как и индекс промышленного производства, показала спад. В сравнении с первым полугодием 2019 года объем инвестиций в регионе снизился на 14,2%.

Однако прогноз от Минэкономразвития мы получили весьма позитивный. Согласно документу, рост инвестиций должно показать большинство регионов страны. Но среди тех, кто сможет обеспечить прибавку на уровне 6,6-22,8%, всего десять субъектов. И Тверская область - в тройке лидеров (нас опередили лишь Ленинградская область и Башкортостан).

Сельское хозяйство

Отрасли сельского хозяйства у нас развиваются разными темпами. Так, на конец августа 2020 года поголовье крупного рогатого скота в Тверской области сократилось на 3,8% по сравнению с аналогичной датой 2019 года, овец и коз стало меньше на 8,6%, птицы - на 1,8%. А вот поголовье свиней стабильно растет: +35,2%.

Развитие свиноводства поспособствовало тому, что в январе-августе 2020 года общее производство скота и птицы на убой в регионе выросло на 17,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Молока мы стали производить меньше на 3,3%, яиц - на 6,1%.

Выросло за девять месяцев 2020 года (по сравнению с тем же периодом 2019-го) производство овощей. Снизилось производство зерна, льноволокна и картофеля.

Но и в развитии сельского хозяйства Минэкономразвития дает нам весьма и весьма хороший прогноз. Из доклада следует, что уже к концу 2020 года Тверская область войдет в число пяти регионов, где будут достигнуты самые высокие темпы роста производства сельхозпродукции.

Рост сельхозпроизводства к концу года нам прогнозируют на уровне 7,1%. А в перспективе до 2023 года мы должны сохранить темпы роста на уровне от 5,6 до 9,6%.

Строительство

Это единственная отрасль, в которой Тверской области эксперты Минэкономразвития предрекают очевидный регресс.

По данным Тверьстата, с января по август 2020 года в регионе были построены 3903 новые квартиры. Объемы жилищного строительства за восемь месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом 2019-го, сократились на 9,9%.

При этом, как уже писала «КП»-Тверь», большинство тверских строителей описывают ситуацию и перспективы в отрасли как удовлетворительные. Такую оценку дал 71% опрошенных руководителей строительных фирм. 3% назвали ситуацию в тверской строительной отрасли благоприятной. И 26% опрошенных охарактеризовали ее как неудовлетворительную.

И тут порадовать их нам нечем. В 2023 году Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение объема строительных работ всего в пяти субъектах страны: Тверской области (-6,0%), Ненецком автономном округе (-4,5%), Вологодской области (-3,3%), Новосибирской области (-1,3%) и в Смоленской области (-0,1%). Как видно, среди этих регионов Тверская область - антилидер.