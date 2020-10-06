Коронавирус в Твери, последние новости на 6 октября 2020: учителя и врачи первые получат прививки от COVID-19

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 6 октября с начала пандемии в регионе выявили 6653 человек заразившихся COVID-19 (+ 68 заболевших за последние сутки).

1799(+66) изолированы.

4599 (+2) выздоровели.

255 (0) человек умерли.

Графика: yandex.ru

В Тверскую область поступила вакцина от COVID-19. Информация об этом появилась в официальной группе "Информация о коронавирусе. Тверская область" в соцсети. Известно, что все регионы ЦФО, в том числе и Тверская область, получили от 40 до 42 доз вакцины. Это только первая партия. Прежде всего вакцину получат медицинские работники и учителя.

Вакцинация будет проходить добровольно. Вводить препарат будут два раза с интервалом в 21 день для увеличения количества антител в организме.

5 октября учащиеся школы №17 в Твери вновь начали посещать занятия.

Возвращение после двухнедельного карантина к оффлайн-образованию будет поэтапным.

Перый продлится до 18 октября. В это время школьники будут ходить в школу неполную учебную неделю, а лишь три дня. В остальное время уроки будут дистанционными.

- Решение принято в целях минимизации риска заболеваемости новой коронавирусной инфекции, а также гриппом и ОРВИ, - говорится на сайте школы.

А в это время в Твери на карантин закрыли 11 классов в школе № 34 (Соминка, 65). Закрыта на карантин школа №5 в Торжке и школа в Оленино.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендовано носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.